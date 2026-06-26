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Teheranas: plaukti per Hormūzo sąsiaurį saugu tik Irano nustatytais maršrutais

2026 m. birželio 26 d. 09:09
Po atakos prieš laivą prie Omano krantų Iranas patvirtino, kad plaukti Hormūzo sąsiauriu saugu tik Teherano nustatytais maršrutais. Kitų maršrutų saugaus plaukimo garantija neapima, tinkle „X“ pareiškė už Persijos įlanką atsakinga Irano institucija PGSA. Bet kokios pasekmės, kylančios dėl plaukimo nepatvirtintais maršrutais, esą bus „vien tik laivo savininko, frachtuotojo ir kapitono atsakomybė“.
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Pasaulio laivybos organizacija (IMO) prieš tai sustabdė neseniai pradėtą laivų evakuaciją aplik pasaulinei prekybai nafta, dujomis ir trąšomis svarbų sąsiaurį.
„Šiandien man buvo pranešta apie ataką Omano įlankoje prieš laivą, kuris kirto Hormūzo sąsiaurį, – sakė IMO generalinis sekretorius Arsenio Dominguez. – Šis laivas nebuvo įtrauktas į IMO evakuacijos planą“.
Anot amerikiečių žiniasklaidos, tai buvo su Singapūro vėliava plaukiantis krovininis laivas. Laivą atakavo Irano revoliucinė gvardija, teigiama pranešimuose, kurie remiasi JAV pareigūnais. „The Washington Post“ citavo pareigūną, teigusį, kad į laivą pataikė Irano dronas.
Revoliucinė gvardija jau ketvirtadienį priešpiet pareiškė, kad plaukti sąsiauriu saugu tik Irano nustatytais maršrutais.
Hormūzo sąsiaurio atvėrimas laivybai yra vienas pagrindinių neseniai pasiekto JAV ir Irano pagrindų susitarimo elementų.
IranasHormūzo sąsiauris

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