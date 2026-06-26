Teheranas: plaukti per Hormūzo sąsiaurį saugu tik Irano nustatytais maršrutais

Pasaulio laivybos organizacija (IMO) prieš tai sustabdė neseniai pradėtą laivų evakuaciją aplik pasaulinei prekybai nafta, dujomis ir trąšomis svarbų sąsiaurį.
„Šiandien man buvo pranešta apie ataką Omano įlankoje prieš laivą, kuris kirto Hormūzo sąsiaurį, – sakė IMO generalinis sekretorius Arsenio Dominguez. – Šis laivas nebuvo įtrauktas į IMO evakuacijos planą“.
Anot amerikiečių žiniasklaidos, tai buvo su Singapūro vėliava plaukiantis krovininis laivas. Laivą atakavo Irano revoliucinė gvardija, teigiama pranešimuose, kurie remiasi JAV pareigūnais. „The Washington Post“ citavo pareigūną, teigusį, kad į laivą pataikė Irano dronas.
Revoliucinė gvardija jau ketvirtadienį priešpiet pareiškė, kad plaukti sąsiauriu saugu tik Irano nustatytais maršrutais.
Hormūzo sąsiaurio atvėrimas laivybai yra vienas pagrindinių neseniai pasiekto JAV ir Irano pagrindų susitarimo elementų.