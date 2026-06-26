Vokietijos Kalėdų mugėje šešis žmonės pražudžiusiam asmeniui – teismo verdiktas

Kaltinamasis Talebas A., be kita ko, už nužudymą buvo nuteistas kalėjimo iki gyvos galvos bausme. Konstatuotas ypatingas jo kaltės sunkumas.
Iš Saudo Arabijos kilęs vyras 2024 m. gruodžio 20 d. daugiau kaip 2 tonų svorio ir 340 arklio galių turinčiu nuomotu automobiliu iki 48 km/h greičiu įlėkė į žmonių pilną Kalėdų mugę. Žuvo devynerių metų berniukas ir penkios moterys, šimtai žmonių buvo sužeisti, kai kurie jų sunkiai.
Teismo procese kaip civiliniai ieškovai dalyvavo daugiau nei 200 nukentėjusiųjų. Daugelis jų atvyko į nuosprendžio skelbimą.
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Prokuratūros duomenimis, vyras iš anksto planavo savo nusikaltimą. Jis neturėjo rimtų ideologinių tikslų, o pirmiausiai veikė iš asmeninių paskatų.
„Kaltinamajam rūpėjo ir teberūpi tik jis pats“, – teigiama pranešime. Teismo psichiatrijos ekspertas vyrui nustatė narcistinį asmenybės sutrikimą ir didžiulį dėmesio poreikį.
Nuteistasis prieš daugelį metų Vokietijoje gavo prieglobstį. Iki pat nusikaltimo jis dirbo psichiatru Bernburgo (Saksonija-Anhaltas) psichikos ligomis sergančių nusikaltėlių priverstinio gydymo įstaigoje. Pats save jis pristato kaip kovotoją už Saudo Arabijos moterų teises. Daug metų vyras konfliktavo su Kelno pabėgėlių paramos organizacija ir nuolat įsiveldavo į ginčus su valdžios institucijomis.