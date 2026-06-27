D. Trumpas pristatė naują JAV pasą su savo atvaizdu

„Naujasis JAV Pasas, kuris byloja: „Sveiki, bet būkite geri!“, – skelbiama D. Trumpo socialinėje platformoje „Truth Social“, o jo žinutėje pridedamas paso maketas.
Naujuosiuose dokumentuose vaizduojamas į stalą abiem kumščiais atsirėmęs ir piktą išraišką nutaisęs D. Trumpas. Po jo atvaizdu yra prezidento parašas ir užrašas „Jungtinės Amerikos Valstijos“.
Šis atvaizdas primena D. Trumpo nuotrauką, kurią nufotografavo Baltųjų rūmų fotografas Danielis Torokas.
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Kitame puslapyje vaizduojama 1776 m. nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo ceremonija ir užrašas „Jungtinės Amerikos Valstijos 250“.
Baltieji rūmai taip pat išplatino naujojo dokumento nuotraukas su prierašu „PATRIOTŲ PASAS“.
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Balandžio mėnesį Valstybės departamentas paskelbė, kad pasai su prezidento atvaizdu bus išduodami tik asmeniškai atvykus į Vašingtoną, o jų skaičius bus ribotas.
D. Trumpas agresyviai siekia priminti apie save valstybės institucijose – ant kelių vyriausybinių pastatų kabo plakatai su jo nuotrauka, o Iždo departamentas paskelbė, kad jo parašas netrukus atsidurs ant vieno JAV dolerio banknoto.
Prezidento vardas ir pavardė taip pat buvo pridėti prie Johno F. Kennedy scenos menų centro pavadinimo, bet teismas nurodė užrašą pašalinti.
D. Trumpas taps pirmuoju pareigas vis dar einančių prezidentu, kurio atvaizdas demonstruojamas ant kelionės dokumentų.