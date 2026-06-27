Pasak R. Sikorskio, Ukrainos vadovas tokiu būdu buvo „asmeniškai pažemintas“.
„Jeigu prezidentas K. Nawrockis būtų manęs paklausęs, būčiau pataręs pasielgti kitaip. Puikus variantas, pavyzdžiui, būtų pavadinti Jasionkos oro uostą UPA aukų vardu – ir tada būtume atsilyginę tuo pačiu“, – interviu televizijai TVN24 pabrėžė Sikorskis.
Šį mėnesį V. Zelenskis įsiutino kaimynę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos (UPA), kaltinamos lenkų žudymu per Antrąjį pasaulinį karą, vardu.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atėmė iš V. Zelenskio Baltojo erelio ordiną – aukščiausią apdovanojimą Lenkijoje – nepaisant šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko bandymų sušvelninti ginčą.
K. Nawrockis paaiškino savo sprendimą atimti iš prezidento V. Zelenskio Baltojo erelio ordiną.
„Mes žinome, kas yra karas ir kova už nepriklausomybę. Mes žinome, kokia yra posovietinė, o šiandien – Rusijos grėsmė. Tačiau esame išdidi tauta ir turime savo skausmo ribą klausimais, kurie liečia mus ir mūsų sąjungininkus“, – sakė jis.
Be to, taip pat buvo pranešta, kad Varšuva oficialiai esą neatėmė iš V. Zelenskio Baltojo erelio ordino.
Pasak buvusio ministro, situacija dėl apdovanojimo buvo labiau politinis gestas, o ne galutinis administracinis sprendimas.
Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekiami Vakarų ginklai.