Įvardijo didelę NATO klaidą: „Dažnai nerimauju“

Pasak karininko, jis džiaugiasi matydamas, kad sąjungininkai perima Ukrainos patirtį, nes po šalies sėkmės Juodojoje jūroje daugelis šalių peržiūri savo doktriną ir planuoja aprūpinti savo laivynus nepilotuojamais kateriais.
Tačiau tuo pat metu kai kurie techniniai reikalavimai, kuriuos NATO šalys kelia jūrinių dronų gamintojams, jam kelia nerimą.
„Man malonu matyti, kaip kitos šalys perima Ukrainos patirties elementus ir praktines pamokas, išmoktas karo metu. Tačiau kaip žmogus, tiesiogiai dirbantis su šiomis sistemomis, dažnai nerimauju sužinojęs apie techninius reikalavimus, kuriuos kai kurios šalys kelia savo laivų gamintojams“, – aiškino „Devintasis“.
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Vadas paaiškino, kad Ukrainos jūriniai dronai buvo nuolat tobulinami tiesiog karo metu.
Jei plataus masto invazijos pradžioje jie daugiausia buvo naudojami kaip kamikadzės tipo atakos kateriai, dabar jie jau gali būti aprūpinti kulkosvaidžiais, priešlėktuvinėmis raketomis ir kitokio tipo ginkluote.
Tuo metu dauguma Vakarų analogų kol kas kuriami daugiausia patruliavimui, stebėjimui ir jūrų saugumui užtikrinti, o ne intensyvioms kovinėms operacijoms.
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Pasak „Devintojo“, Europos laivų gamintojai sąžiningai vykdo savo vyriausybių reikalavimus, tačiau neturi praktinės šiuolaikinio jūrų karo patirties.
„Jie atitinka NATO šalių pateiktas specifikacijas, tačiau (gamintojai – red. past.) iki galo nesupranta realių kovinių sąlygų, nes patys niekada su jomis tiesiogiai nesusidūrė“, – dėstė jis.
Svarbiausia – ne korpusas
GUR atstovas pabrėžė, kad jūrinio drono efektyvumą lemia ne tik jo konstrukcija.
Kateriai turi išlikti stabilūs esant stiprioms bangoms, turėti patikimą ryšį su operatoriumi, o praradę ryšį – gebėti veikti autonomiškai.
Pasak jo, šiuolaikiniai jūriniai dronai turi gebėti judėti naudodami autopilotą, pasitelkti dirbtinio intelekto elementus kliūtims išvengti ir savarankiškai priimti sprendimus dėl misijos vykdymo.
„Devintasis“ pabrėžė, kad pagrindinis Ukrainos kūrėjų pranašumas yra pokyčių įgyvendinimo greitis. Nauji sprendimai išbandomi ne poligonuose, o tiesiog karo veiksmų metu.
„Viena mūsų inžinierių ir programuotojų darbo diena prilygsta maždaug dešimčiai darbo dienų specialistų šalyse, kurios nekariauja. Kai mes atliekame pakeitimus, jų netikriname teoriškai. Mes juos išbandome kovinėmis sąlygomis. Per kelias valandas“, – paaiškino jis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos specialistai nuolat analizuoja rusų taktiką, greitai nustato savo sistemų silpnąsias vietas ir operatyviai jas pašalina. Būtent toks tempas, jo teigimu, užtikrina spartų karinių technologijų vystymąsi karo metu.