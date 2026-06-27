Po lėktuvo smūgio į aukščiausią Pekino pastatą – naujos detalės

Įvykio liudininkai pasakoja matę nuolaužas prie 528 metrų aukščio pastato „CITIC Tower“, o AFP žurnalistas matė skylę stikliniame fasade, viename viršutinių pastato aukštų.
Pekino valdžia paskelbė, kad į pastatą atsitrenkė vienmotoris dvivietis lengvasis lėktuvas. Juo skrido tik pilotas, kuris žuvo, o nelaimės vietoje sužeista 13 žmonių.
Šiuo metu incidento priežastys tiriamos.
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Liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip ugniagesiai gesina liepsnas ant žemės, o prie pastato matėsi sudužusio lėktuvo dalis.
Įvykio vietoje buvo daug policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobilių, o pareigūnai žmonėms neleido fotografuoti.
„CITIC Tower“ pastatas turi 108 aukštus virš žemės lygio ir 7 aukštus po žeme. Jame dirba 12 000 darbuotojų.
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