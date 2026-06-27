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Rusijoje – siūlymas persekioti kritikus užsienyje: siūlo bausti už „rusofobiją“

2026 m. birželio 27 d. 20:38
Lrytas.lt
Rusijos tyrimų komitetas mano, kad Rusija turėtų turėti galimybę savarankiškai persekioti kitų šalių piliečius pagal Rusijos baudžiamąjį kodeksą už veiksmus, nukreiptus „prieš Rusijos interesus“. Apie tai Sankt Peterburgo tarptautiniame teisės forume pranešė komiteto tyrimo institucijų kontrolės valdybos vadovas Vladimiras Makarovas.
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Savo kalboje V. Makarovas priminė, kad Europos šalys įvedė baudžiamąją atsakomybę fiziniams asmenims už sankcijų pažeidimą. Pasak pareigūno, tokia situacija „reikalauja atsakomųjų priemonių mūsų oponentų atžvilgiu“.
Kaip atsakomąsias priemones, V. Makarovo teigimu, Rusija galėtų įvesti naujus instrumentus. Jis paminėjo „išplėstinę konfiskaciją, lėšų įšaldymą, leidimų ir licencijų panaikinimą, veiklos sustabdymą Rusijos Federacijos teritorijoje, galimybės naudotis valstybės paslaugomis apribojimą“.
V. Makarovas taip pat sakė, kad „verta dėmesio“ idėja Rusijoje kriminalizuoti pagalbą įgyvendinant užsienio valstybių sprendimus, „nukreiptus prieš Rusijos interesus“. Jo teigimu, reikėtų teisiškai įtvirtinti ir tokias kategorijas kaip priešiški bei nedraugiški veiksmai.

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„Mūsų, kaip teisės taikytojų, požiūriu, reikia legitimizuoti tokias kategorijas kaip priešiški ir nedraugiški veiksmai“, – sakė V. Makarovas. Jis pridūrė, kad reikalingą terminiją būtų galima įtvirtinti federaliniu įstatymu.
Pasak jo, teisės taikytojui būtina nustatyti ribas, pateikti apibūdinimą ir įvardyti padidintą tokių sąvokų kaip „rusofobija“, priešiški ir nedraugiški veiksmai visuomeninį pavojingumą. Taip siūloma sukurti teisinį pagrindą tokių veiksmų vertinimui pagal Rusijos teisę.
„Kartu tikslinga apsvarstyti ir naujus teisinius instrumentus, numatančius galimybę baudžiamąja tvarka persekioti asmenį už užsienio valstybės teritorijoje padarytą bet kokį nusikaltimą, nukreiptą prieš Rusijos ir jos piliečių interesus, nepaisant užsienio kompetentingų institucijų sprendimo dėl įvykio esmės“, – pridūrė V. Makarovas.
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Šį siūlymą V. Makarovas aiškino „antirusiškų veikų augimu nedraugiškose valstybėse“. Kaip pavyzdžius jis minėjo paminklų sovietų kariams griovimą, „radikalių fašistinių, nacionalistinių, o kartais atvirai nacistinių organizacijų“ veikimą ir Antrojo pasaulinio karo rezultatų neigimą.
Rusijos tyrimų komiteto atstovo teigimu, siūlomas požiūris leistų vykdyti „aktyvią Rusijos interesų gynybą“. Tai reikštų platesnes galimybes taikyti Rusijos baudžiamąją teisę už veiksmus, kurie, Maskvos vertinimu, nukreipti prieš Rusiją ar jos piliečius.
Praėjusių metų balandį Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, leidžiantį už akių teisti užsienyje esančius Rusijos piliečius.
RusijaVladimiras Putinasrusofobija

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