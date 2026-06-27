Sakartvelo parlamente – muštynės: itin nepatiko vienas komentaras

Konfliktas, peraugęs į muštynes, kilo šalies ministrui pirmininkui Irakliui Kobachidzei pristatant savo metinį pranešimą.
Per klausimams ir atsakymams skirtą laiką opozicijai atstovaujantis Giorgis Šarašidzė užsiminė apie neva apgailėtiną premjero vaidmenį per pastarąjį Azerbaidžano prezidento Ilhamo Alijevo vizitą.
Medžiagoje matyti, kaip parlamentarai kelias minutes kibo vienas kitam į atlapus ir apsikeitė aštriais komentarais. Premjeras muštynes ramiai stebėjo iš savo vietos.
Rusijoje – 2,5 mln. darbuotojų skylė: šalį paliko ketvirtadalis vieno sektoriaus atstovų
Prieš pat muštynes G. Šarašidzė priminė balandį įvykusį Azerbaidžano prezidento I. Alijevo vizitą ir jo susitikimą su valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ įkūrėju bei garbės pirmininku Bidzina Ivanišviliu.
Plačiai socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip ministras pirmininkas I. Kobachidžė stovi kiek atokiau ir seka paskui abu politikus.
Ši medžiaga sulaukė kritikos, neva valdančiojoje partijoje premjeras atlieka tik antraeilį vaidmenį, o tikroji valdžia priklauso B. Ivanišviliui.
Susiję straipsniai
„Kai prezidentas Alijevas lankėsi Sakartvele ir visa šalis matė tuos vaizdus, kad stovėjote kampe, tai aiškiai parodė jūsų tikrąjį vaidmenį ir vietą šioje valdžioje“, – sakė G. Šarašidzė. Po šių žodžių salėje kilo triukšmas.
„Kaip tai paaiškintumėte? Paaiškinkite mums. Sakartvelas yra turėjęs daug ministrų pirmininkų, bet tokio dar nebuvo“, – tęsė jis.
„Savo begėdiškumą ir nemandagumą pasilikite sau“, – kreipdamasis į valdančiosios partijos parlamentarus pridūrė opozicijos atstovas. Netrukus, G. Šarašidzei pasitraukus nuo tribūnos, ir prasidėjo fizinė konfrontacija.