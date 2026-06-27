Turistų rojuje – neišpasakytas siaubas: lagamine rastas paauglės kūnas

Įtariamasis neigia kaltę dėl paauglės pagrobimo ir nužudymo, tačiau po apklausos jis buvo suimtas, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas Patajos mieste.
Prieš pateikdami kaltinimus vyrui, tyrėjai laukia skrodimo rezultatų ir kitų įrodymų šioje byloje, sakė anonimiškai kalbėjęs pareigūnas.
Anot jo, vyrui gali būti pateikti kaltinimai dėl vaiko pagrobimo, žmogžudystės, kūno slėpimo ir nepilnamečio asmens pagrobimo seksualinio išnaudojimo tikslais.
Žiniasklaida paskelbė, kad 46 metų įtariamasis penktadienį buvo sulaikytas Bankoko Suvarnabumio oro uoste, kur bandė įsigyti bilietą skrydžiui į Australijos Perto miestą.
Taip pat pranešama, kad apsaugos kameros užfiksavo, kaip ketvirtadienį paryčiais australas ir 17-metė tailandietė užėjo į daugiabutį Patajos kurorte.
Iš pastato vyras išėjo po kelių valandų, nešinas dideliu juodu lagaminu, kurį po to vežėsi pritvirtinęs prie motociklo.
Penktadienį Policija lagaminą rado prie geležinkelio bėgių, o jame buvo aukos kūnas su smurto žymėmis, paskelbė naujienų portalas „Pattaya News“.
Gegužės mėnesį Tailandas drastiškai sutrumpino turistų bevizio buvimo trukmę po kelių rezonansinių atvejų, kai buvo suimti užsieniečiai, kurie įvykdė nusikaltimus susijusius su narkotikais, prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir nelegaliu verslu.