su A. Luninu siejamas „Telegram“ kanalas skelbia, kad vyrui buvo skirtas 11 parų suėmimas.
„Esu šio „Telegram“ kanalo administratorius. Taip pat esu artimas A. Lunino šeimos pažįstamas. Šiandien A. žmona man paskambino ir papasakojo, kokia iš tikrųjų yra situacija.
Aleksandras yra gyvas ir sveikas. Jam buvo pritaikyta administracinė atsakomybė ir jis buvo suimtas 11 parų. Jei pasirodys kokių nors naujienų, būtinai informuosiu. Jei kas nors turi klausimų, rašykite“, – teigiama kanale paskelbtame pranešime.
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Dieną prieš tai tapo žinoma, kad Rusijos saugumo pajėgos atliko kratą A. Lunino namuose ir paėmė kompiuterinę įrangą, informacijos laikmenas bei kitus daiktus.
Ketvirtadienį buvęs kariškis paskelbė vaizdo kreipimąsi į V. Putiną, kuriame pareikalavo asmeninio susitikimo, kad, jo žodžiais tariant, galėtų papasakoti „visą tiesą“ apie padėtį Rusijoje.
Savo kreipimesi V. Luninas taip pat pareiškė, kad jeigu susitikimas būtų atmestas, „kariuomenė nukreips savo ginklus prieš Kremlių“.
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Kremlius galiausiai buvo priverstas sureaguoti į šį plačiai išplitusį vaizdo įrašą.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad jie girdėjo apie prašymą surengti audienciją su V. Putinu.
„Pirmiausia turėsime tai išnagrinėti“, – sakė jis. Tuo tarpu kritika dėl Rusijos karo veiksmų, be kita ko ir pačioje Rusijoje, darosi vis garsesnė.
Nors A. Luninas vis dar tikisi susitikti su Putinu, jo žmona pasakojo, kad teisėsaugos institucijos naktį atliko kratą buvusio fronto kario namuose, tačiau jo ten nerado. Jos teigimu, kad jis buvo suimtas vėliau, kai vyko į Maskvą.
RusijaUkrainaVladimiras Putinas
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