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Išnarpliojo, kas bėga iš dronų talžomo Krymo: gali turėti rimtų pasekmių

2026 m. birželio 28 d. 17:54
Lrytas.lt
Ukrainos smūgiai Krymui sukėlė kuro trūkumą, vandens tiekimo problemas ir masinę evakuaciją iš okupuoto pusiasalio, rašo Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
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Vadinamasis Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas ketvirtadienį pareiškė, kad Krymo okupacinė valdžia kuro atsargas pirmiausia paskirsto kritinėms sritims – sveikatos apsaugai, viešajam transportui ir kitiems svarbiems infrastruktūros objektams.
Pasak jo, degalų pardavimas civiliams naudojant QR kodus bus atnaujintas, kai tik bus sukauptos pakankamos kuro atsargos. M. Razvožajevas taip pat pripažino, kad dėl elektros tiekimo sutrikimų buvo sutrikęs vandens tiekimas.
Krymo okupacinis energijos tiekėjas „Krymenergo“ ketvirtadienį paskelbė, kad Krymo okupacinė valdžia įvedė laikinus elektros tiekimo apribojimus, siekdama išvengti elektros tinklo perkrovos.

Rusija jau naudoja kuro atsargas: svarsto degalų įsivežti

Tuo pat metu stebėjimo kanalai pranešė, kad vakarinėje Kerčės tilto pusėje, vedančioje iš Krymo, susidarė ilgos eilės – apie 2450 automobilių, išvykstančių iš okupuoto pusiasalio.
Tuo pačiu metu įvažiavimo į okupuotą Krymą iš Tamano pusės eilės nebuvo.
„Tarp žmonių, paliekančių okupuotą Krymą, greičiausiai yra Rusijos turistų ir okupuoto Krymo gyventojų, taip pat su Rusijos Juodosios jūros laivynu (JŠL) susijusių Rusijos karių ir saugumo tarnybų darbuotojų bei okupacinės valdžios pareigūnų“, – rašo ISW.
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Analitikai pažymi, kad šių gyventojų grupių pasitraukimas iš okupuoto Krymo gali turėti demografinių pasekmių, kurios dar labiau sustiprėtų, jei Ukraina tęs puolimo kampaniją.
Tuo metu „The Telegraph“ ekspertas Hamishas de Brettonas-Gordonas pažymi, kad be Krymo kontrolės Rusija negalės laimėti karo prieš Ukrainą, todėl pastarieji įvykiai pusiasalyje daro Vladimiro Putino padėtį vis labiau pažeidžiamą.
Tuo tarpu „The Wall Street Journal“ rašo, kad Krymas iš vertingo turto V. Putinui virsta našta ir pažeidžiama vieta, galinčia kelti grėsmę jo gebėjimui tęsti karą.
Nepaisant to, dienraštis pažymi, esą nėra jokios garantijos, kad Maskva dėl to bus labiau linkusi derėtis dėl taikos.
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