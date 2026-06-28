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Rytų Prancūzijoje – civilinio lėktuvo katastrofa: žuvo 11 žmonių

2026 m. birželio 28 d. 16:01
Sekmadienį netoli Tombleno miestelio rytinėje Prancūzijos dalyje sudužo šuolių su parašiutu entuziastus skraidinęs civilinis lėktuvas, visi 11 jame buvę asmenys žuvo, pranešė vietos valdžios institucijos.
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Tai – viena iš pragaištingiausių lengvųjų lėktuvų avarijų Prancūzijoje.
Avarijoje žuvo penki instruktoriai, penki mokiniai ir pilotas, sakė rytinio Merto ir Mozelio departamento prefektas Yvesas Seguy.
„Tarp aukų jokių pašalinių asmenų nebuvo“, – kalbėdamas spaudos konferencijoje pridūrė jis.
Vokietijoje registruotas lėktuvas sudužo pievoje netoli Nansio-Esio aerodromo kilimo ir tūpimo tako, šalia gyvenamojo rajono ir dviejų kelių, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.

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Incidento priežastis kol kas nėra aiški.
Pagalbą aukų artimiesiems taip pat kitiems liudininkams aerodrome teikė medikai ir psichologinės pagalbos komandos.
Prancūzijos rytuose esančio Nansio miesto prokuroro pavaduotojas Amaury Lacote pranešė, kad buvo pradėtas techninis šio įvykio tyrimas.
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