Saudo Arabijoje – sraigtasparnio avarija: žuvo 14 žmonių

Saudo Arabijos spaudos agentūra, cituodama vieno Energetikos ministerijos pareigūno žodžius, pranešė, kad sraigtasparnis sudužo Ras Tanuroje šalies rytuose.
„Avarijoje žuvo visi 14 keleivių, visi jie – Saudo Arabijos piliečiai“, – pranešė agentūra, pridurdama, kad šiuo metu vyksta tyrimas, siekiant išsiaiškinti avarijos priežastį.
„Aramco“ teigia eksploatuojanti daugiau nei 60 orlaivių, tarp kurių yra sraigtasparnių, Saudo Arabijoje aptarnaujančių daugiau nei 300 aikštelių, todėl šios įmonės orlaivių parkas – vienas iš didžiausių regione.
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Ši pražūtinga avarija įvyko tuo metu, kai naftos turtingos Persijos įlankos šalys po Irano atakų ir Hormuzo sąsiaurio – gyvybiškai svarbaus naftos ir dujų eksporto vandens kelio – uždarymo siekia padidinti naftos gavybos apimtis.
Persijos įlankos karalystė nenurodė, ar šis incidentas gali būti kaip nors susijęs su priešiškai nusiteikusios šalies išpuoliu.
Karo Artimuosiuose Rytuose metu Iranas puolė ir Persijos įlankoje esančius energetikos objektus.
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Ras Tanuroje veikia Saudo Arabijos energetikos sektoriui gyvybiškai svarbi, viena iš didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Artimuosiuose Rytuose, kurios pajėgumas siekia 550 tūkst. barelių per dieną.
Ši naftos perdirbimo gamykla jau keletą kartų yra tapusi antpuolių taikiniu, ypač konflikto pradžioje, kai ją atakavo Irano dronas ir dėl to kilo gaisras bei teko iš dalies sustabdyti gamybą.
Rijadas balandžio mėnesį pranešė, kad keletą savaičių trukę išpuoliai pagrindiniuose objektuose sutrikdė kelis gamybos procesus, o išpuolių taikiniu tapo naftos perdirbimo gamyklos Ras Tanuroje, taip pat Džubailyje, Janbu ir pačiame Rijade.
Saudo Arabija yra pasaulyje pirmaujanti žalios naftos eksportuotoja, per dieną pagaminanti šiek tiek daugiau nei 10 mln. barelių.
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