Serbijoje – seisminiai pokyčiai: atsistatydins beveik dešimtmetį valdęs prezidentas

A. Vučičius šeštadienį taip pat paskelbė apie pirmalaikius prezidento bei parlamento rinkimus. Tokį reikalavimą prieš kelias dienas iškėlė studentų vadovaujamas protestas Novi Sade.
„Tai yra mano paskutinės dienos ir savaitės prezidento poste. Po to aš atsistatydinsiu“, – šeštadienį pareiškė A. Vučičius Belgrade vykusiame mitinge, kuriame dalyvavo tūkstančiai valdančiosios Serbijos pažangiosios partijos (SNS) rėmėjų.
Jis nenurodė konkrečios savo atsistatydinimo datos ar kada vyks nauji rinkimai, tačiau teigė informavęs SNS vadovybę, kad planuoja „padėti mums laimėti žmonių pasitikėjimą ateinantiems ketveriems metams“.
„A. Vučičius – vagis“: per Serbiją vilnija tūkstantinių protestų banga
Serbijoje jau daugiau nei pusantrų metų vyksta protestai prieš vyriausybę, kuriuos paskatino mirtinas geležinkelio stoties stogo griūtis Novi Sade.
Tragedija šiauriniame Novi Sado mieste 2024 m. lapkričio 1 d. pareikalavo 16 žmonių gyvybių ir sukrėtė visuomenę, kai pasirodė pranešimų, kad korupcinė praktika galėjo lemti nekokybiškus geležinkelio stoties statybos darbus.
Tai buvo vienas iš vyriausybės prioritetinių projektų, kurį vykdė Kinijos įmonės.
Susiję straipsniai
Protestai, kuriuose daugiausia dalyvavo studentai, tapo didžiausiais Serbijoje nuo demonstracijų, kurios prieš 25 metus lėmė Jugoslavijos lyderio Slobodano Miloševičiaus nuvertimą.
Šeštadienį vykusiame mitinge A. Vučičius paragino palaikyti dialogą su protestuotojais, tačiau tuo pat metu apkaltino judėjimą tariama užsienio veikėjų, kurie kišasi į šalies politiką, įtaka. Jis nepateikė jokių šių teiginių įrodymų.
Pastaraisiais mėnesiais Serbija susidūrė su daugybe kitų skandalų, įskaitant stiprėjančias nacionalistines nuotaikas, prieštaringai vertinamus statybos projektus ir neaiškią įstrigusio stojimo į Europos Sąjungą perspektyvą.
Kai kurios ES valstybės narės nerimavo dėl Serbijos nenoro prisijungti prie bloko sankcijų politikos Rusijos atžvilgiu.
Kadaise buvęs ultranacionalistas, A. Vučičius šalies prezidentu yra nuo 2017 metų. Per savo valdymo metus sustiprino savo valdžios kontrolę, pateikdamas save kaip reformatorių, įsipareigojusį Serbijos siekiui tapti ES nare, tačiau tuo pat metu išlaikydamas glaudžius ryšius su Rusija ir Kinija.
A. Vučičius teigė, kad jei bus perrinktas, valdanti partija toliau sieks narystės ES, tačiau taip pat išlaikys „tradicinę partnerystę“ su Rusija ir Kinija, sakydamas, kad Belgradas „neapleis draugų, kai jiems sunku“.
Jis taip pat pareiškė, kad šį kartą valdančioji partija dalyvaus platesnėje politinėje koalicijoje pavadinimu „Jungtinė Serbija“.
SerbijaAleksandras Vučičiusatsistatydinimas
Rodyti daugiau žymių