Aukščiausiasis JAV teismas paliko galioti sprendimą dėl D. Trumpo seksualinio smurto

Teismo sprendimas nenagrinėti JAV prezidento skundo buvo paskelbtas kartu su daugybe kitų nutarčių ir sprendimo motyvai jame nurodyti nebuvo.
2023 m. gegužės 9 d. Manheteno federalinis civilinis teismas pripažino D. Trumpą kaltu už tai, kad 1996 m. vienoje Niujorko universalinėje parduotuvėje šios buvusios laikraščio straipsnių autorės atžvilgiu įvykdė „seksualinio smurto“ atvejį.
D. Trumpas atsikirto į Teismo sprendimą neperžiūrėti prisiekusiųjų teismo sprendimo.
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„Keista, bet Aukščiausiasis Teismas atsisakė „peržiūrėti“ suklastotą bylą, kurią prieš mane iškėlė moteris, kurios niekada nesu sutikęs (prieš dešimtmečius daryta nuotrauka su žvaigždėmis, kurioje ji stovi su savo vyru, nesiskaito!)“, – socialiniuose tinkluose rašė D. Trumpas.
„Visomis jėgomis ir visomis išgalėmis priešinsiuosi šiam prieš mane nukreiptam ginklavimuisi ir teisiniam karui, įskaitant tą absurdišką kaltinimą dėl šmeižto“, – pareiškė jis.
E. Jean Carroll, kuriai šiuo metu yra 82-eji, 2019 m. išleistoje knygoje aprašė kaip, jos teigimu, prieš 23 metus buvo išprievartauta persirengimo kabinoje. Respublikonų partijai priklausantis milijardierius D. Trumpas ją pavadino „psiche“.
„Šiandieniniu Aukščiausiojo Teismo sprendimu galutinai patvirtinamas vienbalsis prisiekusiųjų nuosprendis, kad prezidentas Donaldas J. Trumpas seksualiai užpuolė ir apšmeižė E. Jean Carroll“, – sakė E. Carroll advokatė Roberta Kaplan.
„Visi jo daugkartiniai bandymai apskųsti tą nuosprendį buvo nesėkmingi, o šiandienos sprendimu daromas galas jo pastangoms išvengti atsakomybės už savo veiksmus“, – pridūrė ji.
D. Trumpo priešai
D. Trumpui buvo priteista sumokėti 2 mln. dolerių žalos atlyginimo už seksualinę prievartą ir 3 mln. dolerių už šmeižikiškus pareiškimus, kuriuos jis padarė 2022 m. Šis teismo sprendimas 2024 m. gruodį buvo paliktas galioti apeliacine tvarka.
Kitoje šmeižto byloje, kurią nagrinėjo Niujorko federalinis civilinių bylų teismas, prisiekusiųjų kolegija įpareigojo Trumpą sumokėti jai 83,3 mln. dolerių – šis sprendimas taip pat buvo patvirtintas apeliacine tvarka.
Kaip gegužės pabaigoje pranešė kelios JAV žiniasklaidos priemonės, JAV Teisingumo departamentas E. Carroll atžvilgiu pradėjo baudžiamąjį tyrimą.
Kaip pranešė CNN ir „The New York Times“, remdamiesi su šia byla susipažinusiais šaltiniais, tyrimo tikslas – nustatyti, ar autorė po priesaika nedavė melagingų parodymų dviejuose civiliniuose ieškiniuose, kuriuos buvo pareiškusi prezidentui.
CNN pranešė, kad prokurorus labiausiai domino jos pareiškimas, kad ji nebuvo negavusi jokio išorinio finansavimo.
Anot šio transliuotojo, vėliau paaiškėjo, kad dalį jos teisinių išlaidų ir kitų išlaidų padengė milijardierius Reidas Hoffmanas.
Šis tyrimas yra tik vienas iš teisinių manevrų, kurių imasi D. Trumpo Teisingumo departamentas, siekdamas pasinaudoti teismais tam, kad susidorotų su asmeniniais prezidento priešais.