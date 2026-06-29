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D. Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė antradienį Dohoje surengti susitikimą

2026 m. birželio 29 d. 15:51
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris antradienį įvyks Katare, nors anksčiau Teheranas neigė, kad būtų planuojama surengti kokias nors derybas.
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„IRANAS PAPRAŠĖ SURENGTI SUSITIKIMĄ. JIS ĮVYKS RYTOJ DOHOJE!“ – savo platformoje „Truth Social“ pirmadienį parašė D. Trumpas.
Pirmadienį Irano užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad šią savaitę įvyks kokie nors Irano ir JAV techninių komandų susitikimai susitarimo dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo įgyvendinimui aptarti.
„Šią savaitę nėra numatyta jokių darbo grupių techninių susitikimų“, – teigė užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi, kurio žodžius citavo valstybinė televizija.
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