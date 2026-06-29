Iranas: artimiausiomis dienomis jokių techninių susitikimų su JAV nenumatyta

Pastarosiomis dienomis abi šalys Persijos įlankoje apsikeitė ugnimi, išbandydamos trapias tarpusavyje paskelbtas paliaubas.
„Šią savaitę nėra numatyta jokių darbo grupių techninių susitikimų“, – teigė užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi, kurio žodžius citavo valstybinė televizija. Reikia pažymėti, kad savaitė Irane baigiasi penktadienį.
Remdamasis JAV pareigūnų žodžiais, amerikiečių naujienų portalas „Axios“ sekmadienį pranešė, kad Teheranas ir Vašingtonas antradienį Katare surengs susitikimą, siekdami išspręsti ginčą dėl strateginio Hormuzo sąsiaurio.
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Apie panašius JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūno komentarus pranešė ir CNN, nors Baltieji rūmai oficialaus pareiškimo šiuo klausimu dar nepateikė.
Kataras kartu su Pakistanu ėmėsi tarpininkauti derybose tarp Irano ir Jungtinių Valstijų, kurių tikslas – užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
Naujausios Teherano ir Vašingtono derybos vyko Šveicarijoje birželio 21 d., jose dalyvavo visų keturių šalių delegacijos.
Kitoje Persijos įlankos pusėje nuo Irano esantis Kataras atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant finansinius derybų aspektus.
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Šioje šalyje yra Irano turto, kuris buvo įšaldytas pagal JAV įvestas sankcijas.
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pirmadienį pareiškė, kad priemonės, reikalingos šioms lėšoms grąžinti, „jau įgyvendinamos“.
„Pagal nustatytus planus, iš visų Katare laikomų 12 mlrd. JAV dolerių bus atblokuota ir grąžinta šaliai 6 mlrd. JAV dolerių“, – prezidento kanceliarijos pranešime cituojami jo žodžiai.