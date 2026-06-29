Iš retai viešumoje besirodančio J. Bideno lūpų – aštrios kritikos strėlės D. Trumpui

Tai buvo viena iš retų viešų J. Bideno kalbų nuo tada, kai jis paliko postą 2025 metais.
Kalbėdamas prieš 2026 m. JAV vidurio kadencijos rinkimus, J. Bidenas apkaltino D. Trumpą „naikinant NATO“ ir „renkantis (Rusijos vadovą Vladimirą – red. past.) Putiną vietoje Amerikos sąjungininkų“.
„Tai ne tik jo sąmoningas NATO iškraipymas ir naikinimas bei jo pasirinkimas V. Putino, o ne Amerikos sąjungininkų naudai, ar faktas, kad jis sumenkino mūsų padėtį pasaulio akyse labiau nei bet kuris prezidentas istorijoje“, – dėstė J. Bidenas.
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J. Bideno komentarai pasirodė tuo metu, kai D. Trumpo administracijos pastangos tarpininkauti sudarant taikos susitarimą tarp Ukrainos ir Rusijos iš esmės įstrigo, nes abi kariaujančios pusės tebėra labai toli viena nuo kitos teritorinių klausimų atžvilgiu.
Anksčiau šiais metais D. Trumpo administracijos dėmesys persikėlė į karą su Iranu. Nuo tada Ukraina ir jos Europos sąjungininkės vis labiau perėmė iniciatyvą diskusijose dėl saugumo garantijų ir pastangų užbaigti karą, o JAV įsitraukimas tapo mažiau matomas.
Naujoji JAV vadovybė taip pat smarkiai sumažino pagalbą Ukrainai, todėl Europai teko didesnė finansinė našta padedant Kyjivui atsispirti Rusijos agresijai.
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D. Trumpo kadencijos metu taip pat įvyko precedento neturintys skilimai NATO viduje, kai JAV prezidentas pagrasino pasitraukti iš Aljanso dėl to, kad sąjungininkės neprisijungė prie jo karo su Iranu.
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