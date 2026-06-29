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Izraelio vyriausybė oficialiai pripažino armėnų genocidą

2026 m. birželio 29 d. 13:00
Izraelio vyriausybė oficialiai pripažino armėnų genocidą, vykdytą prieš daugiau nei 110 metų, sekmadienį pranešė užsienio reikalų ministro Gideono Saaro atstovas.
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Jis sakė, kad ministrų kabinetas vienbalsiai pritarė užsienio reikalų ministro pateiktam siūlymui.
„Niekada ne per vėlu pasielgti teisingai“, – pareiškė G. Saaras.
Praėjusiais metais Benjaminas Netanyahu tapo pirmuoju Izraelio ministru pirmininku, viešai pripažinusiu šį genocidą.

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Remiantis istoriniais tyrimais, 1915 ir 1916 m. per Pirmąjį pasaulinį karą dėl Osmanų imperijoje vykdytų sistemingų masinių žudymų gyvybės neteko apie 1,5 mln. armėnų.
Imperijos įpėdinė Turkija atmeta genocido terminą ir savo ruožtu tvirtina, kad dėl karo metu kilusio smurto ir neramumų žuvo 300–500 tūkst. žmonių
Izraelis ilgai vengė oficialaus pripažinimo, nepaisant pakartotinių parlamento iniciatyvų, kurios nepasiekė galutinio balsavimo etapo.
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Pareigūnai santūrumo priežastimi anksčiau įvardijo susirūpinimą dėl santykių su Turkija. Tačiau abiejų šalių santykiai pastaraisiais metais pašlijo, ypač dėl Izraelio karinių veiksmų Gazos Ruože.
2023 m. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas apkaltino Izraelį vykdant genocidą šioje palestiniečių teritorijoje.
2019 m. JAV Kongresas pripažino armėnų žudymus Osmanų imperijoje genocidu. 2016 m. tai padarė ir Vokietijos Bundestagas, o šis sprendimas smarkiai pablogino Vokietijos ir Turkijos santykius.
IzraelisTurkijaarmėnų genocidas
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