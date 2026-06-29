Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pekine susitiko su A. Lukašenka

Xi Jinpingas priėmė A. Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose „Diaoyutai“, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV.
„Kinijos ir Baltarusijos santykiai atlaikė tarptautinių iššūkių išbandymus“ ir „žengia į geriausią istorijos laikotarpį“, sakoma Kinijos vyriausybės pranešime.
Xi Jinpingas A. Lukašenkai sakė, kad jų šalys „turėtų mobilizuoti išteklius visose srityse, kad paskatintų „Diržo ir kelio“ iniciatyvos kūrimą ir praturtintų praktinio bendradarbiavimo turinį“, sakoma pranešime.
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A. Lukašenkos vizitas Kinijoje surengtas po jo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu praėjusią savaitę.
Nuo 1994 m. valdžioje esantis A. Lukašenka leido Maskvai 2022 m. pradėti invaziją į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigia planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija, besiribojanti su rytiniu NATO flangu, leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketą „Orešnik“.
Kinija per visą konfliktą save pateikia kaip neutralią šalį, nors Kyjivo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai.
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Pastarąjį kartą A. Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 m. rugsėjį, dalyvavo dideliame kariniame parade Pekine ir Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime Tiandzine.
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