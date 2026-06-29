PasaulisĮvykiai

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pekine susitiko su A. Lukašenka

2026 m. birželio 29 d. 10:23
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pirmadienį Pekine susitiko su Baltarusiją valdančiu Aliaksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida.
Daugiau nuotraukų (1)
Xi Jinpingas priėmė A. Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose „Diaoyutai“, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV.
„Kinijos ir Baltarusijos santykiai atlaikė tarptautinių iššūkių išbandymus“ ir „žengia į geriausią istorijos laikotarpį“, sakoma Kinijos vyriausybės pranešime.
Xi Jinpingas A. Lukašenkai sakė, kad jų šalys „turėtų mobilizuoti išteklius visose srityse, kad paskatintų „Diržo ir kelio“ iniciatyvos kūrimą ir praturtintų praktinio bendradarbiavimo turinį“, sakoma pranešime.

V. Putinas interviu pripažino Ukrainos smūgių žalą: „Patiria tam tikrą trūkumą“

A. Lukašenkos vizitas Kinijoje surengtas po jo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu praėjusią savaitę.
Nuo 1994 m. valdžioje esantis A. Lukašenka leido Maskvai 2022 m. pradėti invaziją į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigia planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija, besiribojanti su rytiniu NATO flangu, leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketą „Orešnik“.
Kinija per visą konfliktą save pateikia kaip neutralią šalį, nors Kyjivo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai.
Susiję straipsniai
Saudo Arabijoje – sraigtasparnio avarija: žuvo 14 žmonių

Saudo Arabijoje – sraigtasparnio avarija: žuvo 14 žmonių

Retas J. Bideno pasirodymas viešumoje: prakalbo apie V. Putiną

Retas J. Bideno pasirodymas viešumoje: prakalbo apie V. Putiną (1)

Išnarpliojo, kas bėga iš dronų talžomo Krymo: gali turėti rimtų pasekmių

Išnarpliojo, kas bėga iš dronų talžomo Krymo: gali turėti rimtų pasekmių (1)

Pastarąjį kartą A. Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 m. rugsėjį, dalyvavo dideliame kariniame parade Pekine ir Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime Tiandzine.
KinijaAliaksandras LukašenkaBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.