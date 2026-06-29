PasaulisĮvykiai

Latvijos žvalgyba siunčia pavojaus signalą: rusai gali imtis veiksmų

2026 m. birželio 29 d. 14:27
Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių išpuolių, tačiau tikimybė, kad Baltijos šalyse įvyks didelio masto konvencinis rusų puolimas, šiuo metu yra labai maža, pareiškė Latvijos Konstitucijos apsaugos biuras (SAB).
Daugiau nuotraukų (2)
Latvijos saugumo tarnybų vertinimu, yra tikimybė, kad Rusija artimiausiu metu galėtų surengti hibridinius išpuolius ir provokacijas prieš Baltijos valstybes, siekdama padidinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenei.
SAB paaiškino, kad tokio spaudimo tikslas – pasirūpinti, jog, nenorėdamos eskaluoti galimo konflikto su Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų pasirengusios daryti nuolaidas Rusijai, turint omenyje karą Ukrainoje ir galimą jo diplomatinį sprendimą.
Saugumo tarnyba pažymėjo, kad siekdama šių tikslų Rusija pastaruoju metu sustiprino psichologines ir informacines kampanijas prieš Vakarų šalis.

V. Putinas interviu pripažino Ukrainos smūgių žalą: „Patiria tam tikrą trūkumą“

Pasak SAB, tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priversti NATO pakeisti savo politiką Ukrainai atžvilgiu, yra labai maža.
Tačiau, kaip įspėja SAB, Rusijos režimui būdingas itin slaptas ir autokratinis sprendimų priėmimo procesas, kurio metu aukščiausi pareigūnai gauna selektyviai atrinktą ir nekritišką informaciją – dėl to smarkiai išauga rizika, kad Rusijos režimas gali suklysti tiek savo vertinimuose, tiek priimdamas sprendimus dėl veiksmų prieš NATO.
Agentūros vertinimu, įmanoma, kad sustiprėjęs Rusijos spaudimas NATO atžvilgiu didžiąja dalimi susijęs su tuo, kad šiuo metu jai nepavyksta pasiekti karinių laimėjimų Ukrainoje, taip pat su didėjančiu vidaus politiniu ir ekonominiu spaudimu Vladimiro Putino režimui.
Susiję straipsniai
Retas J. Bideno pasirodymas viešumoje: prakalbo apie V. Putiną

Retas J. Bideno pasirodymas viešumoje: prakalbo apie V. Putiną (1)

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pekine susitiko su A. Lukašenka

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pekine susitiko su A. Lukašenka

Izraelio vyriausybė oficialiai pripažino armėnų genocidą

Izraelio vyriausybė oficialiai pripažino armėnų genocidą

Nepaisant hibridinių atakų galimybės, SAB pabrėžia, kad didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybes tikimybė šiuo metu yra labai maža. SAB pažymi, kad Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
LatvijaRusijaBaltijos šalys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.