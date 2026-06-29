Mirė dar viena šaudynių Vokietijos Štadės mieste auka

Jokios informacijos apie šeštosios aukos amžių kol kas neatskleista.
Policija pranešė, kad po incidento Štadės mieste sulaikytas vienas pagrindinis įtariamasis, o dar dviem asmenims taikomos policijos priemonės. „Šiuo metu tiriama, ar ir jie dalyvavo šiame nusikaltime“, – teigiama Liuneburgo miesto policijos pranešime.
Buvo paskelbta, kad 19:30 val. (17:30 val. Grinvičo laiku) įvyks spaudos konferencija, kurioje dalyvaus policijos atstovai, Štadės prokuratūra, Štadės rajono valdžia ir Žemutinės Saksonijos vidaus reikalų ministrė Daniela Behrens.
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„Buvo sužeista keletas žmonių, kai kurie iš jų – sunkiai“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė policijos atstovė spaudai, pridurdama, kad negalima atmesti galimybės, jog žuvusiųjų skaičius dar padidės.
Policijos duomenimis, įvykio vietoje Štadės mieste žuvo keturios suaugusios moterys ir vienas vyras.