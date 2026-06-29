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Mirė dar viena šaudynių Vokietijos Štadės mieste auka

2026 m. birželio 29 d. 19:57
Ligoninėje mirė šeštoji šaudynių į vakarus nuo Hamburgo esančiame jaunimo globos centre, kurių metu buvo mirtinai sužeisti dar penki žmonės, auka, pirmadienį pranešė Vokietijos policija.
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Jokios informacijos apie šeštosios aukos amžių kol kas neatskleista.
Policija pranešė, kad po incidento Štadės mieste sulaikytas vienas pagrindinis įtariamasis, o dar dviem asmenims taikomos policijos priemonės. „Šiuo metu tiriama, ar ir jie dalyvavo šiame nusikaltime“, – teigiama Liuneburgo miesto policijos pranešime.
Buvo paskelbta, kad 19:30 val. (17:30 val. Grinvičo laiku) įvyks spaudos konferencija, kurioje dalyvaus policijos atstovai, Štadės prokuratūra, Štadės rajono valdžia ir Žemutinės Saksonijos vidaus reikalų ministrė Daniela Behrens.
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„Buvo sužeista keletas žmonių, kai kurie iš jų – sunkiai“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė policijos atstovė spaudai, pridurdama, kad negalima atmesti galimybės, jog žuvusiųjų skaičius dar padidės.
Policijos duomenimis, įvykio vietoje Štadės mieste žuvo keturios suaugusios moterys ir vienas vyras.
VokietijaHamburgasmirė

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