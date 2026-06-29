Pagrindinis kandidatas į Jungtinės Karalystės premjerus žada radikalią decentralizaciją

Šiuo metu vienintelis kandidatas, pretenduojantis pakeisti K. Starmerį Leiboristų partijos lyderio ir ministro pirmininko pareigose, pažadėjo perduoti daugiau įgaliojimų regionų merams, įskaitant Mančesterį, kuriam jis pats dar visai neseniai vadovavo.
„Duosiu Britanijai tą „saugiklį“, kurio jai reikia“, – šiaurės vakarų Anglijos mieste kviestiniams svečiams sakė A. Burnhamas, žadėdamas perduoti valdžią „toms vietovėms ir žmonėms, kurie gali ja geriausiai pasinaudoti“.
„Mums reikia naujo ryžto, kad pakeltume kiekvieno šioje šalyje gyvenančio žmogaus gyvenimo lygį. Turime pripažinti, kad norėdami tai padaryti, norėdami atgaivinti ekonomiką ir šalį, turime pakeisti politiką, ir turime tai padaryti dabar“, – pridūrė jis.
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Savo kalboje Mančesterio muziejuje A. Burnhamas Didžiąją Britaniją vadino „viena iš pernelyg centralizuočiausių šalių pasaulyje“.
Jei šiam patyrusiam Leiboristų partijos politikui ir toliau neatsiras konkurentų dėl ministro pirmininko posto, buvęs ministras ir Didžiojo Mančesterio meras gali pradėti eiti šias pareigas jau liepos viduryje.
K. Starmeris apie savo atsistatydinimą paskelbė praėjusį pirmadienį.
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Žada „optimizuoti valstybę“
A. Burnhamas paveldės Britanijos ekonomiką, kurią valdančioji centro kairės Leiboristų partija pažadėjo atgaivinti po 14 metų opozicijoje grįždama į valdžią 2024-aisiais, tačiau jai iki šiol sunkiai sekasi šį pažadą įgyvendinti.
Ekonomikos augimas jau buvo pradėjęs rodyti atsigavimo ženklus, tačiau JAV ir Irano karas pavasarį sustabdė pažangą ir paskatino infliacijos augimą.
Savo kalboje A. Burnhamas žadėjo laikytis fiskalinės drausmės ir sumažinti sparčiai augančias šalies socialines išlaidas, jau anksčiau stengęsis nuraminti rinkas įsipareigodamas laikytis dabartinių vyriausybės skolinimosi ribų.
Jis žadėjo sukurti „Nr. 10 Šiaurėje“, kuri koordinuotų decentralizaciją – tai žodžių žaismas, susijęs su Jungtinės Karalystės ministro pirmininko rezidencijos numeriu Dauning Stryte.
„Sukursime labiau optimizuotą valstybę su aiškesniu tikslu: sustiprinti visas šalies dalis ir visą dėmesį sutelkti į augimą bei atsinaujinimą. Šie pokyčiai bus įgyvendinami per premjero biurą, kurio veikla bus išplėsta ir kuris bus įsikūręs čia, Mančesteryje“, – sakė jis.
Jis pažadėjo, kad šis biuras „prižiūrės didžiausią savivaldybės būstų statybos programą nuo pokario laikų“.
Tačiau jis nenurodė, kaip ši programa bus finansuojama, turint galvoje ribotas Jungtinės Karalystės viešąsias lėšas.
„Mančesterizmas“
Sukūręs ir išpopuliarinęs terminą „Mančesterizmas“, kurį jis apibrėžia kaip verslui palankų socializmą, A. Burnhamas griežtai smerkė vadinamąją „nubyrėjimo“ (angl. trickle-down) ekonomiką ir neoliberalizmą.
Viena iš konkrečiausių jo ekonominių idėjų – didesnė tokių paslaugų kaip transportas, vandens tiekimas ir energetika „viešoji kontrolė“. Tačiau pirmadienį jis aiškiai neatsakė į klausimą, ar tai reiškia visišką komunalinių paslaugų renacionalizaciją.
K. Starmerio vadovavimo laikotarpiu Jungtinės Karalystės geležinkelio operatoriai buvo palaipsniui grąžinami į valstybės rankas.
A. Burnhamas save pozicionuoja kaip smulkiojo verslo gynėją ir siūlo sumažinti mokesčius barams bei muzikos renginių vietoms.
„Remsiu mūsų mokslininkus, technologus, verslininkus ir kūrybininkus, kaip tai dariau čia (Mančesteryje – ELTA), ir pademonstruosiu, kaip Didžioji Britanija taps ateinančio dešimtmečio inovacijų šalimi“, – pirmadienį žadėjo jis.
Nuo K. Starmerio atsistatydinimo dienos Jungtinės Karalystės žiniasklaidoje ir verslo sluoksniuose gausu spekuliacijų apie tai, ką A. Burnhamas paskirs finansų ministru.
Iždo kanclerės pareigas nuo tada, kai leiboristai prieš beveik dvejus metus sugrįžo į valdžią, ėjo Rachel Reeves, tačiau pasak pranešimų, jei A. Burnhamas taps ministru pirmininku, jai bus parodytos durys.
K. Starmeris iki praėjusio pirmadienio žadėjo niekur nesitraukti, nepaisant leiboristų triuškinamo pralaimėjimo savivaldos ir regioniniuose rinkimuose po daugybės jo klaidų ir politikos keitimų 180 laipsnių kampu.
Jį taip pat persekiojo skandalas dėl nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino bičiulio Peterio Mandelsono paskyrimo Jungtinės Karalystės ambasadoriumi Vašingtone.