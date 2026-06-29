Šaudynes Vokietijoje: žuvo penki žmonės, du įtariamieji sulaikyti

Po incidento šiauriniame Štadės mieste, įsikūrusiame apie 50 km atstumu į vakarus nuo Hamburgo, įvykio vietoje buvo matyti gausios neperšaunamas liemenes dėvinčių policininkų pajėgos ir daugybė greitosios pagalbos automobilių.
„Miesto jaunimo globos įstaigoje įvyko žmogžudystės, kurių metu žuvo keli žmonės“, – teigė policija.
„Penki žmonės patyrė mirtinus sužeidimus, dar keli asmenys sužaloti“, – priduriama policijos pareiškime.
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Policija pranešė, kad įtariamas šaulys ir antras įtariamasis buvo sulaikyti. Įvykio aplinkybės toliau tiriamos.
Pasak policijos, pavojus visuomenei nebegresia.
Kai pasirodė pirmieji pranešimai apie šaudynes, policija patvirtino, kad prie Elbės upės įsikūrusiame Štadės mieste vyksta didelio masto operacija.
Vietos žiniasklaidos nuotraukose matyti daugybė policijos ir greitosios pagalbos automobilių ant akmens grindinio Štadės cente ir virš jų skraidantys sraigtasparniai.
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„Prašome palikti šią teritoriją ir, siekiant savo pačių saugumo, laikytis nuo jos kuo toliau“, – pirmadienį platformoje „X“ rašė policija.
Vokietijoje galioja vieni iš griežčiausių ginklų įstatymų Europoje. Pagal juos visi jaunesni nei 25 metų asmenys, prieš kreipdamiesi dėl leidimo įsigyti ginklą, privalo išlaikyti psichiatrinį egzaminą, todėl masinės šaudynės ten vyksta gana retai.
Tačiau jų pasitaiko, o pirmadienio incidentas buvo vienas iš mirtiniausių pastaruoju metu.
2020 m. vasario mėn. kraštutinės dešinės ekstremistas Vokietijos centrinėje dalyje esančiame Hanau mieste nušovė devynis žmones ir sužeidė dar penkis.
2023 m. kovo mėn. pasipiktinęs buvęs Jehovos liudytojų narys Vokietijos mieste Hamburge nušovė šešis šios krikščioniškos bendruomenės narius, o po to nusišovė.
2022 m. gegužės mėn. 21-erių šaulys atidengė ugnį vidurinėje mokykloje šiaurės Vokietijoje, sunkiai sužeisdamas vieną moterį iš mokyklos personalo, ir iškart po to buvo suimtas.