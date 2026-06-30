E. Macronas susitikdamas su Omano sultonu vėl dėvėjo garsiuosius akinius nuo saulės

E. Macronas, prie Eliziejaus rūmų pasitikdamas sultoną Haithamą bin Tariqą, dėvėjo aviatorių stiliaus akinius nuo saulės, kurių nenusiėmė ir per paskiau vykusias derybas.
Prancūzijos žiniasklaida, remdamasi prezidentui artimais šaltiniais, pranešė, kad E. Macronas akinius nuo saulės dėvėjo dėl akies problemų. Sausio mėnesį pareigūnai teigė, kad jam prasidėjo nedidelis akies uždegimas, dėl kurio jam maždaug dvi savaites teko dėvėti akinius nuo saulės.
Šie akiniai nuo saulės sulaukė didelio susidomėjimo, kai E. Macronas su jais pasirodė Pasaulio ekonomikos forume. Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl to iš jo pasišaipė, Prancūzijoje buvo juokaujama, kad jis primena Tomą Cruise‘ą filme „Top Gun“.
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Prancūzijos prabangių akinių gamintojas „Henry Jullien“ vėliau teigė sulaukęs itin daug užklausų apie šį modelį, kurį ir toliau reklamuoja naudodamas E. Macrono nuotrauką.