PasaulisĮvykiai

E. Macronas susitikdamas su Omano sultonu vėl dėvėjo garsiuosius akinius nuo saulės

2026 m. birželio 30 d. 08:47
Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį susitikimų su Omano sultonu metu dėl akies problemų dėvėjo akinius nuo saulės, prieš keletą mėnesių sulaukusių didelio dėmesio Pasaulio ekonomikos forume Davose.
Daugiau nuotraukų (1)
E. Macronas, prie Eliziejaus rūmų pasitikdamas sultoną Haithamą bin Tariqą, dėvėjo aviatorių stiliaus akinius nuo saulės, kurių nenusiėmė ir per paskiau vykusias derybas.
Prancūzijos žiniasklaida, remdamasi prezidentui artimais šaltiniais, pranešė, kad E. Macronas akinius nuo saulės dėvėjo dėl akies problemų. Sausio mėnesį pareigūnai teigė, kad jam prasidėjo nedidelis akies uždegimas, dėl kurio jam maždaug dvi savaites teko dėvėti akinius nuo saulės.
Šie akiniai nuo saulės sulaukė didelio susidomėjimo, kai E. Macronas su jais pasirodė Pasaulio ekonomikos forume. Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl to iš jo pasišaipė, Prancūzijoje buvo juokaujama, kad jis primena Tomą Cruise‘ą filme „Top Gun“.
Susiję straipsniai
Mirė dar viena šaudynių Vokietijos Štadės mieste auka

Mirė dar viena šaudynių Vokietijos Štadės mieste auka

Aukščiausiasis JAV teismas paliko galioti sprendimą dėl D. Trumpo seksualinio smurto

Aukščiausiasis JAV teismas paliko galioti sprendimą dėl D. Trumpo seksualinio smurto

Per sprogimą Monake sužeistas ukrainiečių oligarchas: policija ieško sprogdintojo

Per sprogimą Monake sužeistas ukrainiečių oligarchas: policija ieško sprogdintojo (1)

Prancūzijos prabangių akinių gamintojas „Henry Jullien“ vėliau teigė sulaukęs itin daug užklausų apie šį modelį, kurį ir toliau reklamuoja naudodamas E. Macrono nuotrauką.
Emmanuelis MacronasOmanasPrancūzija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.