Izraelio ir „Hamas“ kare galioja paliaubos, tačiau jos nepadarė galo smurtui, o pažanga siekiant sudaryti galutinį susitarimą dėl karo pabaigos įstrigo.
„Trys žmonės žuvo, o dar keli buvo sužeisti, kai Izraelio dronas smogė į civilių grupę“, – pareiškime teigė Al Aksos ligoninė ir kartu pridūrė, kad viena iš aukų yra 8-erių metų vaikas.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra, kuri veikia kaip „Hamas“ pavaldžios gelbėjimo pajėgos, nurodė, kad smūgis buvo suduotas Deir el Balache centrinėje Gazos Ruožo dalyje.
Izraelio karinis šaltinis patvirtino informaciją apie ataką.
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„IDF iš tikrųjų surengė smūgį, nukreiptą prieš džihado teroristus. Smūgio rezultatai vis dar vertinami“, – naujienų agentūrai AFP tvirtino šaltinis.
Vėliau pirmadienį Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad per Izraelio oro antskrydį, nukreiptą prieš palapinę Kan Juniso paplūdimyje teritorijos pietuose žuvo du žmonės, o dar daugiau nei 27 buvo sužeisti.
Kan Juniso Nassero ligoninė patvirtino gavusi žuvusiųjų kūnus.
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AFP paklausta apie šią ataką, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos „smogė „Hamas“ teroristui Gazos Ruožo Kan Juniso rajone. Smūgio rezultatai peržiūrimi.“
„IDF žino apie pranešimus apie smūgio aukas rajone. Tačiau aukų skaičius, apie kurį buvo pranešta, neatitinka IDF turimos informacijos“, – pridūrė kariuomenė.
Izraelio pajėgos „deda visas pastangas, kad sumažintų žalą civiliams“, – tikino kariuomenė.
Nuo paliaubų pradžios praėjusių metų spalio 10 d. Gazos Ruože žuvo mažiausiai 1 045 palestiniečiai, skaičiuoja šios teritorijos sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra pavaldi „Hamas“ ir kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Izraelio kariuomenė teigia, kad per tą patį laikotarpį Gazos Ruože neteko penkių karių ir vieno rangovo.
Dėl žiniasklaidos priemonėms taikomų apribojimų ir ribotos prieigos Gazos Ruože AFP negali nepriklausomai patikrinti skelbiamų duomenų ar laisvai nušviesti smurto.