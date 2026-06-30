Kyjive – SBU smūgis Krymo elitui: sulaikytas buvęs okupacinės valdžios energetikos ministras

Apie tai pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos saugumo tarnyba, tačiau sulaikytojo pavardė oficialiai nebuvo atskleista. Visgi, teisėsaugos šaltinių duomenimis, kalbama apie Sergejų Ivanovičių Kolobovą.
Kaip nurodo SBU, netrukus po laikinos Krymo aneksijos S. Kolobovas įgijo Rusijos pilietybę ir pradėjo bendradarbiauti su okupacine valdžia. Vėliau jis buvo paskirtas vadinamuoju „Krymo Respublikos kuro ir energetikos ministru“ Sergejaus Aksionovo sprendimu.
Dirbdamas šiose pareigose, S. Kolobovas padėjo okupacinei administracijai perimti strateginę pusiasalio energetikos infrastruktūrą. Tarp objektų minimos Simferopolio ir Sevastopolio šiluminės elektrinės, Tavrijos TPP, saulės ir vėjo elektrinių tinklas, dujotiekiai bei dujų kompresorių stotys, taip pat naftos bazės ir terminalai Kerčėje bei Feodosijoje.
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Per dvejus metus po paskyrimo jis, kaip teigiama, siekė perregistruoti Krymo energetikos turtą pagal Rusijos teisę ir integruoti jį į okupacinę sistemą. Vėliau, pasitraukęs iš šių pareigų, jis toliau dirbo Rusijos interesams, vadovaudamas kelioms vietos kasybos sektoriaus įmonėms.
SBU atliktų kratų metu jo gyvenamojoje vietoje rasti rusiški pasai, banko kortelės ir dokumentai, kurie, anot pareigūnų, patvirtina jo veiklą Rusijos naudai. Jam pateikti kaltinimai pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 111 straipsnio 1 dalį – valstybės išdavystė.
S. Kolobovas sulaikytas ir suimtas be teisės į užstatą, jam gresia iki 15 metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu.
Tuo metu primenama, kad 2026 metų vasarį Ukrainos Nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU) ir Specializuota antikorupcijos prokuratūra (SAP) sulaikė buvusį energetikos ministrą Germaną Galuščenko bandant traukiniu kirsti valstybės sieną.
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Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo per užsienio fondus ir dalyvavimo korupcinėje schemoje. Vakar taip pat paskelbta, kad už buvusį ministrą buvo sumokėtas 150 mln. grivinų užstatas.
Parengta pagal "RBK-Ukraina" inf.