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Neįtikėtina keleivinio lėktuvo piloto klaida: gavęs signalą Izraelis pakėlė naikintuvus

2026 m. birželio 30 d. 21:07
Izraelio kariuomenė pranešė antradienį pakėlusi į orą du naikintuvus perimti keleivinio lėktuvo virš Viduržemio jūros, nes jo lakūnas, kaip vėliau paaiškėjo, netyčia išsiuntė kodą, reiškiantį lėktuvo užgrobimą.
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Lenkų oro linijų bendrovė LOT pranešė, kad Bulgarijos bendrovė „Electra Airways“ vykdė skrydį iš Varšuvos į Tel Avivą, kai „įgula pranešė apie avarinę situaciją“.
„Šis pranešimas buvo atšauktas vėliau susisiekus su oro eismo kontrolieriais“, – sakė oro linijų atstovas Krzysztofas ​​Moczulskis.
Bulgarijos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad lėktuvas išsiuntė atsakiklio kodą 7500 – avarinį pranešimą apie neteisėtą įsikišimą arba užgrobimą.
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Sofija taip pat pakėlė naikintuvą MiG-29 perimti lėktuvą ir palydėti per Bulgarijos oro erdvę.
Skrydis buvo nukreiptas į Burgasą Bulgarijoje, kur yra „Electra Airways“ būstinė, sakė K. Moczulskis.
Izraelio kariškių teigimu, du oro pajėgų naikintuvai buvo pakelti link civilinio orlaivio virš Viduržemio jūros, gavus pranešimą apie nutrūkusį ryšį su orlaiviu. Vėliau kariuomenė pranešė, kad šis incidentas nebuvo susijęs su saugumu.
„Šioje situacijoje neturime jokios priežasties imtis veiksmų“, – sakė Varšuvos Šopeno oro uosto atstovas Piotras Rudzkis. Pasak jo, Bulgarijos oro linijos pranešė „apie lakūno klaidą, todėl mums nereikia imtis jokių veiksmų“.
„Stebime padėtį; niekas nerodo jokio (išorinio) kišimosi“, – pridūrė jis.
IzraelisLOTlėktuvo užgrobimas

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