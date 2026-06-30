Per sprogimą Monake sužeistas ukrainiečių oligarchas: policija ieško sprogdintojo

Per sprogimą, kuris apie 21:00 vietos laiku (19:00 val. Grinvičo laiku) nugriaudėjo gatvėje netoli sienos su Prancūzija esančiame gyvenamajame pastate, buvo sužeisti trys asmenys, vienas iš jų – paauglys.
Tyrimui artimas šaltinis, paprašęs neskelbti jo vardo, naujienų agentūrai AFP pranešė, kad vienas iš sužeistųjų buvo V. Jermolajevas.
Monako valstybės ministras Christophe‘as Mirmandas iš pradžių naujienų agentūrai AFP teigė, kad sprogimas, atrodo, buvo „pasikėsinimas“, tačiau vėliau šio termino atsisakė, pavadindamas jį „tyčiniu sprogimu“.
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Monako princas Albertas II šį incidentą pavadino „siaubingu nusikaltimu“, „sukrėtusiu visą Monako bendruomenę“.
Prancūzijos vidaus reikalų ministro Laurento Nunezo padėjėjas teigė, kad policija stengiasi „surasti nusikaltėlį, kuriam pavyko pasprukti“.
Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP fotografas matė gausias policijos pajėgas, teritorija, kurioje įvyko šis incidentas, buvo užtverta, virš jos skraidė sraigtasparnis.
Prokuroras Stephane‘as Thibaultas teigė, kad įtariamasis prieš išeidamas iš pastato fojė paliko krepšį arba paketą.
Jo teigimu, kol kas nėra jokių požymių, kurie leistų suprasti, kodėl būtent šis pastatas galėjo tapti išpuolio taikiniu.
Ch. Mirmandas paaiškino, kad sprogimo metu sužeista 50–60 metų amžiaus asmenų pora yra kritinės būklės, o 13-metis, kuris, „labai tikėtina, buvo susijęs su ta pora“, patyrė lengvesnius sužalojimus, tačiau jų tapatybės neatskleidė.
Greitosios pagalbos tarnybos suteikė pagalbą dar keturiems žmonėms, kurie patyrė šoką ir įbrėžimus nuo sprogimo metu sudužusių langų.
Pasak Ch. Mirmando, sprogstamasis įtaisas, matyt, buvo pripildytas varžtų ir šratų.
„Kiek man žinoma, tai pirmas kartas istorijoje, kai kunigaikštystėje įvyko toks įvykis“, – sakė jis.
Monake gyvenantis multimilijonierius V. Jermolajevas nuo 2023 m. gruodžio yra įtrauktas į Kyjivo sankcijų sąrašą. Pranešama, kad Ukrainos saugumo tarnybos teigia, jog sankcijos jam buvo pritaikytos dėl to, kad verčiasi alkoholio verslu Rusijos okupuotame Kryme.
Anot Ch. Mirmando, prokuroras antradienį surengs spaudos konferenciją.
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