Su V. Putinu siejama jachta kirto Danijos vandenis: konvojų lydėjo Rusijos karo laivai

Jachta Didžiojo Belto sąsiaurį kirto birželio 29-osios naktį, vėliau praplaukė pro Anholto salą ir pasuko Greneno – šiauriausio Jutlandijos taško – link. Danijos transliuotojas DR pranešė, kad laivo judėjimą patvirtino tiek laivybos stebėjimo projektai, tiek nuo kranto kelių žmonių padarytos nuotraukos.
Jachtą lydi Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas „Vojevoda“. Konvojų nuo sekmadienio ryto pakaitomis stebi Danijos karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P521 „Freja“ bei Vokietijos pakrančių apsaugos pajėgos.
„Vojevoda“ – 2025 metų pabaigoje pradėtas eksploatuoti Rusijos Jūrų gelbėjimo tarnybos avarinis gelbėjimo laivas. Dar 2017 metais Rusijos leidinys „Kommersant“ skelbė, kad kai kurie šaltiniai šį projektą laikė galimu dvejopos paskirties specialiuoju laivu ar net aukšto rango pareigūnams skirta jachta.
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2026 metais leidinys „The War Zone“ rašė, kad kai kuriuose sluoksniuose laivas vadinamas „V. Putino jachta“, nors kartu pažymėjo, jog tokiai versijai kyla rimtų abejonių.
DR nurodo, kad „Graceful“ automatinės identifikavimo sistemos (AIS) siųstuvas buvo išjungtas nuo 2022 metų rugpjūčio 30 dienos, todėl laivas faktiškai dingo iš viešų stebėjimo sistemų, nors kartais buvo pastebimas Sankt Peterburge ir Baltijos jūroje. Dabar AIS vėl veikia, o „MarineTraffic“ duomenimis, kaip kelionės tikslas nurodomas Stambulas.
Žurnalo „Forbes“ vertinimu, „Graceful“ vertė siekia apie 100 mln. eurų. Jachta buvo pastatyta 2014 metais ir ne kartą pastebėta Sočyje tuo metu, kai ten lankėsi V. Putinas.
2021 metais laivas remontui buvo išsiųstas į Hamburgą, tačiau 2022 metų vasario 7 dieną, likus vos 17 dienų iki plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, skubiai išplaukė iš Vokietijos uosto ir buvo nugabentas į Kaliningradą.
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Po karo pradžios JAV įtraukė „Graceful“ į sankcijų sąrašą dėl jos ryšių su V. Putinu. JAV Iždo departamentas tuomet nurodė, kad Rusijos lyderis šia jachta buvo keliavęs daugybę kartų, įskaitant 2021 metus Juodojoje jūroje, kur prie jo buvo prisijungęs Baltarusijos režimo vadovas Aliaksandras Lukašenka.
Velionio Aleksejaus Navalno bendražygių komanda anksčiau skelbė, kad vien 2022 metais jachtos išlaikymui buvo išleista apie 3 mlrd. rublių.
Danijos ginkluotosios pajėgos pabrėžė, kad užsienio valstybių ir karinių laivų stebėjimas jiems plaukiant per Danijos sąsiaurius yra įprasta ir reguliariai vykdoma procedūra.
Parengta pagal „Agentstvo“ ir „Kyiv Post“ inf.
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