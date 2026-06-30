Varšuvos universiteto mokslininkų tyrimas: Lenkijoje stiprėja antiukrainietiškos nuotaikos

Tyrimo „Mes ne namie: Ukrainos migrantai ir pabėgėliai apie santykius su lenkais“ ataskaita, kuri buvo paskelbta antradienį, remiasi išsamiais interviu, kuriuos atliko Varšuvos universiteto mokslų daktarai Olena Babakova ir Przemyslawas Sadura.
Tyrėjai apklausė 25 įvairaus amžiaus, lyties, šeimyninio statuso, skirtingų profesijų ir migracijos planų turinčių ukrainiečių migrantus bei pabėgėlius.
Grupę sudarė 14 Ukrainos karo pabėgėlių, atvykusių į Lenkiją prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai 2022 m. vasarį, ir 11 migrantų, apsigyvenusių šalyje dar prieš karą.
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Pasak ataskaitos, dauguma respondentų teigė, kad pastaraisiais metais lenkų ir ukrainiečių santykiai pablogėjo.
„Beveik visi apklausos dalyviai kalbėjo apie antiukrainietiškų nuotaikų augimą, – net ir tie, kurie Lenkijoje gyvena daugiau nei dešimtmetį arba turi Lenkijos pilietybę“, – teigė mokslininkai iš Lenkijos kultūros instituto (IKP), priklausančio Varšuvos universitetui.
Dauguma respondentų lūžio tašku įvardijo 2025 m. Lenkijos prezidento rinkimų kampaniją, teigdami, kad antiukrainietiškos nuostatos tapo labiau pastebimos būtent per šias varžybas. Rinkimus laimėjo dešiniųjų kandidatas Karolis Nawrockis, kuris laikosi kritiškesnio požiūrio į Ukrainą nei jo pirmtakas Andrzejus Duda.
Ataskaitoje nurodoma, kad ukrainiečiai susiduria su priešiškumu ne tik internete, bet ir kasdienėje aplinkoje, įskaitant darbovietes, mokyklas bei viešąsias erdves, ypač viešąjį transportą.
Pasak respondentų, dažnai užtenka prabilti ukrainietiškai arba su ukrainietišku akcentu, kad būtų išprovokuotas priešiškumas arba žodinė agresija, o pašaliniai asmenys, jų teigimu, nesistengia įsikišti į konfliktą. Todėl daugelis teigė, kad vengia viešai kalbėti ukrainietiškai arba sąmoningai stengiasi kalbėti lenkiškai be pastebimo akcento, kad sumažintų nemalonių incidentų riziką.