Akibrokštas iš Vengrijos: stojo prieš ES iniciatyvą dėl Ukrainos

Birželio 26 dieną Europos Komisija pasiūlė ateityje suteikti ES valstybėms galimybę netaikyti laikinosios apsaugos ukrainiečiams vyrams, kuriems taikomas šaukimas į karinę tarnybą, jei jie neturi leidimo išvykti iš Ukrainos dėl karinių prievolių.
Vengrijos parlamento narys László Toroczkai teigė, kad tokie pakeitimai gali paliesti ir Užkarpatėje gyvenančius etninius vengrus. Pasak jo, šie vyrai esą rizikuotų būti išsiųsti „daugiau kaip už 1 000 kilometrų nuo namų į frontą kaip patrankų mėsa“, todėl jis paragino vyriausybę prieštarauti šiai iniciatyvai.
Atsakydamas P. Magyaras pažymėjo, kad Vengrijos pozicija jau buvo išsakyta ES Vidaus reikalų tarybos posėdyje Liuksemburge. Pasak jo, Budapeštas kartu su dar keliomis valstybėmis nepritaria Europos Komisijos pasiūlymui.
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Jis taip pat pabrėžė, kad net jei naujosios ES taisyklės būtų priimtos ir įsigaliotų preliminariai 2027 metų kovą, Vengrija išsaugotų teisę savarankiškai suteikti pabėgėlio statusą žmonėms, bėgantiems nuo karo ar mobilizacijos.
„Kiekvienas mūsų tautietis gali tikėtis vyriausybės paramos“, – pareiškė P. Magyaras.
Kaip anksčiau skelbė „Eurostatas“, apie 4,33 mln. ukrainiečių Europos Sąjungos šalyse naudojasi laikinosios apsaugos statusu. Beveik trečdalis jų – apie 1,3 mln. – gyvena Vokietijoje.
Pastarosiomis dienomis Europos Komisija pasiūlė panaikinti laikinosios apsaugos statusą šaukiamojo amžiaus Ukrainos vyrams. Pasak šaltinio, šią iniciatyvą palaiko dalis ES valstybių narių, taip pat Kyjivas.
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