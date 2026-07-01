PasaulisĮvykiai

B. Netanyahu įsakė visiškai sunaikinti „Hezbollah“ infrastruktūrą

2026 m. liepos 1 d. 08:28
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė kariuomenei sunaikinti Irano remiamos šiitų grupuotės „Hezbollah“ infrastruktūrą Libano pietuose, antradienį pranešė vyriausybės spaudos biuras.
Daugiau nuotraukų (1)
Lankydamas karius, B. Netanyahu kalbėjo apie visus antžeminius ir požeminius objektus, kuriais ši grupuotė naudojosi išpuoliams prieš Izraelį, tokius kaip tuneliai.
„Nurodymas yra toks: nepalikite nieko, o taip jūs ir darote“, – sakė B. Netanyahu.
Be to, kariai turėtų nedelsdami veikti, jei nustatytų grėsmę savo gyvybei, tvirtino B. Netanyahu. Jis taip pat atmetė kariuomenės išvedimą iš pasienio teritorijos, kol „Hezbollah“ nebus visiškai nuginkluota ir nebekels grėsmės Izraeliui.
Susiję straipsniai
Izraelis: nėra jokių apribojimų „grėsmių eliminavimui“ Libane

Izraelis: nėra jokių apribojimų „grėsmių eliminavimui“ Libane

Libanas, Izraelis ir JAV pasirašė trišalį susitarimą

Libanas, Izraelis ir JAV pasirašė trišalį susitarimą

Izraelio vyriausybė oficialiai pripažino armėnų genocidą

Izraelio vyriausybė oficialiai pripažino armėnų genocidą (1)

B. Netanyahu pavadino „Hezbollah“ svarbiausia Irano sąjungininkų ašies grandimi. Pasak jo, iš kadaise buvusių 150 tūkst. raketų ir sviedinių liko apie 8 proc. Jis taip pat sakė, kad Izraelis Libane nukovė apie 9 tūkst. „teroristų“. Svarbiausia priemonė buvo buferinių ir saugumo zonų tarp „Hezbollah“ ir Šiaurės Izraelio sukūrimas.
Libano vyriausybė ir „Hezbollah“ vadina Izraelio vienašališkai nustatytą „saugumo zoną“ okupacija, pažeidžiančia tarptautinę teisę. Remiantis Libano žiniasklaidos geografiniais skaičiavimais, Izraelis Libano pietuose kontroliuoja apie 620 kv. km teritorijos. Tai prilygsta maždaug 6 proc. šalies ploto.
Benjaminas Netanyahu„Hezbollah“Izraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.