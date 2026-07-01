B. Netanyahu įsakė visiškai sunaikinti „Hezbollah“ infrastruktūrą

Lankydamas karius, B. Netanyahu kalbėjo apie visus antžeminius ir požeminius objektus, kuriais ši grupuotė naudojosi išpuoliams prieš Izraelį, tokius kaip tuneliai.
„Nurodymas yra toks: nepalikite nieko, o taip jūs ir darote“, – sakė B. Netanyahu.
Be to, kariai turėtų nedelsdami veikti, jei nustatytų grėsmę savo gyvybei, tvirtino B. Netanyahu. Jis taip pat atmetė kariuomenės išvedimą iš pasienio teritorijos, kol „Hezbollah“ nebus visiškai nuginkluota ir nebekels grėsmės Izraeliui.
Susiję straipsniai
B. Netanyahu pavadino „Hezbollah“ svarbiausia Irano sąjungininkų ašies grandimi. Pasak jo, iš kadaise buvusių 150 tūkst. raketų ir sviedinių liko apie 8 proc. Jis taip pat sakė, kad Izraelis Libane nukovė apie 9 tūkst. „teroristų“. Svarbiausia priemonė buvo buferinių ir saugumo zonų tarp „Hezbollah“ ir Šiaurės Izraelio sukūrimas.
Libano vyriausybė ir „Hezbollah“ vadina Izraelio vienašališkai nustatytą „saugumo zoną“ okupacija, pažeidžiančia tarptautinę teisę. Remiantis Libano žiniasklaidos geografiniais skaičiavimais, Izraelis Libano pietuose kontroliuoja apie 620 kv. km teritorijos. Tai prilygsta maždaug 6 proc. šalies ploto.
Benjaminas Netanyahu„Hezbollah“Izraelis
Rodyti daugiau žymių