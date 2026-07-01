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Baltarusija paleidžia 28 politinius kalinius

2026 m. liepos 1 d. 15:02
Baltarusija amnestavo 28 asmenis, nuteistus už „ekstremistinius nusikaltimus“, trečiadienį pranešė šalies prezidentūra, pavartodama terminą, taikomą politiniams kaliniams.
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Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aliaksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 m. prezidento rinkimuose, teigia žmogaus teisių gynimo organizacija „Viasna“.
Prezidentūra nepateikė amnestuotų asmenų sąrašo.
„Artėjant Baltarusijos Nepriklausomybės dienai, nuo bausmės buvo atleisti 32 žmonės, iš kurių 28 buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus“, – teigiama Baltarusijos prezidentūros pranešime, paskelbtame jos interneto svetainėje.
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„Atitinkamą dekretą pasirašė prezidentas Aliaksandras Lukašenka“, – pridūrė ji, nurodydama, kad į laisvę buvo paleista 20 moterų ir 12 vyrų.
Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių, iš dalies siekdama, kad Jungtinės Valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Tarp jų yra žurnalistų, opozicijos politikų ir aktyvistų.
Nuo 1994 m. valdžioje esantis A. Lukašenka neigia, kad jo šalyje yra politinių kalinių.
BaltarusijaKaliniai

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