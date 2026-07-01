D. Trumpas puolė ginti iš kriptovaliutų uždirbtus daugiau nei milijardą dolerių

„Jūs žinote, kodėl aš gaunu pelną – nes akcijų rinka kyla, pelnosi visi“, – besiruošdamas pirmajam skrydžiui naujuoju prezidentiniu lėktuvu, kurį gavo iš Kataro, žurnalistams sakė D. Trumpas.
Paklaustas apie kritiką, kad jis naudojasi savo pareigomis siekdamas praturtėti, milijardierius prezidentas pareiškė, kad jo pajamos buvo pervestos į „akluosius“ patikėjimo fondus, siekiant užtikrinti, kad jis negalėtų to padaryti.
„Aš nesikišu į savo asmeninius (finansus) – turime fondus, kurie tvarko mano pinigus, – sakė D. Trumpas. – Prieš tapdamas prezidentu uždirbau daug pinigų, jie mano pinigus investuoja, o aš su jais nebendrauju.“
Susiję straipsniai
D. Trumpas taip pat tvirtino, kad turtą uždirbto ankstesnės karjeros metu, nors jo pajamos buvo susijusios su kriptovaliutų projektais, pradėtais pirmaisiais metais po to, kai grįžo į Baltuosius rūmus.
„Nežinau, ar man geriau sekėsi politikoje, ar versle, bet versle man sekėsi puikiai – juk žinote, matėte pinigus ir pranešate apie įvairius dalykus“, – aiškino jis.
„Taigi, mes visi iš to gauname pelno. Aš gaunu pelno, nes turiu daug pinigų ir daug grynųjų“, – pareiškė D. Trumpas.
Remiantis finansine informacija, kurią antradienį paskelbė JAV Vyriausybės etikos biuras, 2025 m. D. Trumpas iš savo ryšių su startuoliu „World Liberty Financial“ gavo beveik 550 mln. dolerių.
Bendrovę „World Liberty Financial“ (WLF) 2024 m. rugsėjo mėnesį įkūrė D. Trumpo sūnūs ir D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Artimuosiuose Rytuose Steve‘o Witkoffo sūnus.
927 puslapių dokumentuose taip pat paminėti 635 mln. JAV dolerių autoriniai mokesčiai, gauti pagal licencijavimo sutartį, susijusią su kriptovaliuta „$TRUMP“, kuri buvo išleista vos prieš kelias valandas iki prezidento inauguracijos 2025 m. sausį.
Su kriptovaliutomis susijusi prezidento veikla yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo – žurnalo „Forbes“ duomenimis, 2024–2026 m. laikotarpiu jis išaugo nuo 2,3 mlrd. iki 6,5 mlrd. JAV dolerių.
Būdamas valdžioje, D. Trumpas ėmėsi priemonių, kad sušvelnintų šio sektoriaus reguliavimą, dėl ko turto kainos smarkiai šoktelėjo.
Baltieji rūmai pareiškė, kad jis „su pasididžiavimu pavertė Jungtines Valstijas pasaulio kriptovaliutų sostine“.