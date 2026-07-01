JAV ir Irano pareigūnai Dohoje surengs netiesiogines derybas

„Remdamiesi pažanga, padaryta Liucernos ežero viršūnių susitikime, JAV ir Irano pareigūnai trečiadienį Dohoje surengs netiesiogines technines derybas su Kataro ir Pakistano tarpininkais dėl susitarimo memorandumo“, – teigė diplomatas.
Antradienį su Kataro ministru pirmininku šeichu Mohammedu bin Abdulrahmanu Al Thani susitikę JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve‘as Witkoffas techninėse derybose nedalyvaus, pridūrė diplomatas.
JAV ir Iranas buvo sakę, kad siųs pareigūnus į susitikimus Katare.
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Į susitarimo memorandumą, kurio sudarymo procese tarpininkavo Kataras ir Pakistanas, įtrauktos 60 dienų paliaubos kare, kuris prasidėjo JAV ir Izraelio smūgiais, suduotais vasario 28 d., užblokuoto Hormuzo sąsiaurio atvėrimas ir terminas, per kurį reikia sudaryti galutinį susitarimą dėl karo pabaigos ir susitarti dėl Irano branduolinės programos.
Irano pareigūnai trečiadienį turėjo vykti į Dohą, tačiau Teheranas paneigė ankstesnį JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad vyks tiesioginės derybos.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilas Baqaei patvirtino, kad Irano delegacijai vadovaus užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi, tačiau nurodė, jog pareigūnai „artimiausiomis dienomis neplanuoja derėtis su Amerikos puse jokiu lygiu“.
J. Kushneris ir S. Witkoffas vietoj to antradienį susitiko su Kataro premjeru, pranešė šios Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerija.
Trijulė aptarė „vykstančias Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano Islamo Respublikos derybas pagal susitarimo memorandumą“, – pareiškime tvirtino ministerija ir kartu pridūrė, jog jie taip pat aptarė įvykius Libane.