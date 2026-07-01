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Po kraupaus sprogimo Monake – daugiau detalių: Ukrainos verslininko partnerė neteko kojų

2026 m. liepos 1 d. 13:13
Lrytas.lt
Monake įvykus sprogimui buvo sunkiai sužalota sankcionuoto Ukrainos verslininko Vadymo Jermolajevo partnerė, kuri neteko abiejų kojų. Tyrėjai incidentą sieja su galimu organizuoto nusikalstamumo veikimu ir įtariamu ryšiu su Dnipre veikusiais sukčiavimo skambučių centrais.
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Pranešama, kad iš pradžių nukentėjusioji buvo palaikyta V. Jermolajevo žmona, tačiau vėliau patikslinta, jog tai jo partnerė. Kaip nurodo Suspilne, teisėta V. Jermolajevo žmona sprogimo metu buvo kitur.
„Ukrainska Pravda“ šaltiniai teisėsaugoje teigia, kad Prancūzijos teisėsaugos institucijos incidentą laiko galimu organizuoto nusikalstamumo išpuoliu. UP šaltinių vertinimu, ataka gali būti susijusi su Dnipre veikusiais sukčiavimo skambučių centrais, kurie neva siūlė fiktyvias investavimo galimybes.
Per sprogimą nukentėjo ir pats V. Jermolajevas, tačiau jo sužalojimai nėra keliantys pavojų gyvybei.
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Taip pat sužeistas jo 13-metis sūnus, kurio sužalojimai apibūdinami kaip lengvi. Dar vienas asmuo patyrė gyvybei pavojingų traumų, o partnerės būklė įvardijama kaip itin kritinė.
Prancūzijos regioninis leidinys Nice-matin pranešė, kad V. Jermolajevas patyrė nudegimus ir sužalojimus nuo skeveldrų. Evakuacijos metu į ligoninę Nicoje jis buvo sąmoningas.
Jo partnerė patyrė itin sunkius sužalojimus – apatinės galūnės buvo dalinai amputuotos. Ji skubiai nugabenta į ligoninę Nicoje, kur gydytojai atliko amputaciją.
Trečiasis nukentėjusysis, hospitalizuotas Nicoje, apibūdinamas kaip jaunas vyras, kurio tapatybė pirmadienio vakarą dar nebuvo nustatyta. Jis patyrė nudegimų ir sumušimų, sprogimo banga jį stipriai sutrenkė. Taip pat į koją, kaip manoma, įstrigo sprogstamojo įtaiso varžtas.
Per sprogimą Monake sužeistas ukrainiečių oligarchas.<br>Lrytas fotomontažas Daugiau nuotraukų (3)
Per sprogimą Monake sužeistas ukrainiečių oligarchas.
Lrytas fotomontažas
Dar du žmonės, patyrę šoką, sulaukė medikų pagalbos įvykio vietoje. Tai patvirtino vietos žiniasklaida.
Liudininkų teigimu, įtariamasis buvo pastebėtas vilkintis tamsius drabužius ir dėvintis kepurę. Jis užfiksuotas vaizdo stebėjimo kameromis Beausoleil miestelyje, tačiau vėliau policija jo pėdsakus prarado aklame skersgatvyje.
Didelės paieškos operacijos, kuriose dalyvavo Prancūzijos žandarmerijos sraigtasparnis, tęsėsi visą naktį nuo pirmadienio iki antradienio ryto.
Parengta pagal „Ukrainska Pravda“ inf.
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