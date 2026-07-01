J. Reichlas teigė, kad partija sieks, jog valdančiojoje koalicijoje būtų palaikyta iniciatyva, pagal kurią Deputatų Rūmai pasiūlytų Čekijos prezidentui Petrui Pavelui atšaukti V. Zelenskiui skirtą apdovanojimą.
Pasak J. Reichlo, tokios iniciatyvos priežastis – V. Zelenskio sprendimas suteikti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų atskirajam specialiųjų operacijų centrui „Šiaurė“ garbės pavadinimą „UPA didvyrių“ (Ukrainos sukilėlių armija, UPA).
J. Reichlas pridūrė, kad SPD šį klausimą ketina kelti koalicijos tarybos posėdyje.
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„Negalime tylėti, kai mūsų aukščiausią valstybės ordiną nešioja žmogus, kuris karinius dalinius vadina nacių pabaisų garbei“, – pareiškė J. Reichlas.
Leidinys pažymi, kad SPD pasiūlymas sulaukė kritikos iš kitų Čekijos politikų. Krikščionių demokratų sąjungos deputatas Benjaminas Činčila pareiškė tikįs, jog partijos „Motoristai“ ir judėjimo ANO atstovai parodys pakankamai sveiko proto ir šios iniciatyvos nepalaikys.
Krikščionių demokratų sąjungos deputatas Václavas Plateníkas SPD iniciatyvą įvertino itin griežtai.
„Manau, kad tai išties gėdingai bailus poelgis, visiškai atitinkantis SPD veikimo stilių“, – sakė jis.
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Judėjimo „Meras ir nepriklausomieji“ pirmininkas Vítas Rakušanas socialiniame tinkle „X“ taip pat sukritikavo SPD.
„Vėliavų nukabinimas ir apdovanojimų atėmimas – visa tai lydima neapykantą kurstančios, apibendrinančios retorikos. Štai tokia visa ši gėdinga SPD politika. Būtent tai jie sugebėjo padaryti po to, kai ministras pirmininkas Andrejus Babišas po daugelio metų politiniame užribyje juos sugrąžino į valdžią“, – rašė V. Rakušanas.
Partijos TOP 09 pirmininko pavaduotojas Marekas Ženišekas taip pat pareiškė nepritariantis siūlymui atimti iš V. Zelenskio Baltojo Liūto ordiną.
„SPD ketina atimti iš V. Zelenskio Baltojo Liūto ordiną. Verčiau kelčiau klausimą, ar nereikėtų apriboti kai kurių jos atstovų veiksnumo. Akivaizdu, kad jo jiems ir taip nereikia, jei nurodymai ateina tiesiai iš Maskvos, o jie tik paklusniai juos atkartoja“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Ženišekas.
Anksčiau V. Zelenskis suteikė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų atskirajam specialiųjų operacijų centrui „Šiaurė“ garbės pavadinimą „UPA didvyrių“. Šis sprendimas sukėlė pasipiktinimą Lenkijoje.
Birželio 19 dieną Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atėmė iš V. Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Jis pareiškė, kad Lenkijos ir Ukrainos santykiuose „yra ribos, kurių negalima peržengti“, todėl nusprendė atšaukti anksčiau skirtą apdovanojimą.
Kitą dieną V. Zelenskis Baltojo Erelio ordiną paštu išsiuntė Lenkijos prezidentui. Jis taip pat priminė, kad šiuo ordinu anksčiau buvo apdovanoti Rusijos imperatorė Jekaterina II, Benito Mussolini ir Gerhardas Schröderis, tačiau jų apdovanojimai nebuvo atšaukti.
Parengta pagal „Unian“ inf.