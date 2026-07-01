Prancūzijos prezidento rinkimai vyks kitais metais balandžio 18 ir gegužės 2 dienomis

„Tai bus oficialiai paskelbta rytoj (trečiadienį) Ministrų Taryboje“, – pridūrė šaltinis.
Prieš imigraciją nusistačiusi Marine Le Pen Nacionalinio sambūrio (RN) partija laiko kitais metais vyksiančias varžybas didžiausia galimybe perimti valdžią.
Apklausos ne kartą parodė, kad kraštutiniai dešinieji gali pirmauti per pirmąjį 2027 m. rinkimų ratą, tačiau dar neaišku, kas bus jų kandidatas.
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M. Le Pen tikisi kitais metais ketvirtą kartą kandidatuoti į prezidentus. 2012 m. ji buvo trečia, o vėliau du kartus pateko į pakartotinį balsavimą ir varžėsi su prezidentu Emmanueliu Macronu, einančiu antrąją ir paskutinę kadenciją.
Ji bus euroskeptikų partijos kandidatė, jei apeliacinis teismas liepos 7 d. neuždraus jai eiti pareigų dėl įtariamos netikrų darbo vietų aferos Europos Parlamente.
Pagal Konstituciją balsavimas turi būti surengtas likus 20–35 dienoms iki E. Macrono penkerių metų kadencijos pabaigos.