Reaguodamas į D. Trumpo teiginį, kad Vokietija atsisakė „duoti bučinuką“ suteikiant paramą karui su Iranu, B. Pistorius žurnalui „Der Spiegel“ sakė: „Atsisakymas duoti bučinuką gali nutikti net ir geriausiuose santykiuose – beje, taip pat ir netyčia. Tai tikrai ne santuokos krizė“.
Jis sakė nežinąs, kokios karinės paramos Jungtinės Amerikos Valstijos norėtų iš Vokietijos.
B. Pistorius pripažino, kad jau priprantama prie JAV vyriausybės kiek šiurkštesnio tono, kai kyla nesutarimų. „Visi nesame cukriniai“, – sakė jis.
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Neseniai vienas aukštas JAV generolas jam pasakęs, kad Vokietija yra NATO svorio centras, pagrindinis veikėjas. „Tai leidžia objektyviau įvertinti kai kurias pastabas“, – sakė B. Pistorius.
Vokietijos gynybos ministras pabrėžė, kad pastangos sustiprinti Bundesverą, Vokietijos ginkluotąsias pajėgas, dedamos iš asmeninio įsitikinimo – dėl Vokietijos ir NATO partnerių saugumo, o ne siekiant pelnyti D. Trumpo simpatijas. „Ne viliantis nusipirkti kieno nors meilę“, – pridūrė jis.
JAV vyriausybės pareigūnai, įskaitant gynybos sekretorių Pete'ą Hegsetą ir valstybės sekretorių Marco Rubio, griežtai kritikavo NATO sąjungininkes už tai, kad nepalaikė karo su Iranu, šią jų poziciją neseniai pavadino gėdinga.
Borisas PistoriusasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Vokietija
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