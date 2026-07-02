Katalikų Bažnyčiai gresia skilimas: kas įvyko

Trečiadienį Leonas XIV dėjo paskutinės vilties pastangas, kreipdamasis į ultratradicionalistų grupę ir ragindamas ją atsisakyti plano įšventinti keturis naujus vyskupus be popiežiaus įgaliojimo.
Vatikanas pareiškė, kad tai būtų schizminis veiksmas, už kurį gresia ekskomunika.
Šimtus tūkstančių pasekėjų turinti, Šveicarijoje įsikūrusi brolija, kurios oficialus pavadinimas yra šv. Pijaus X draugija (SSPX), buvo įkurta 1970 m. velionio Prancūzijos arkivyskupo Marcelio Lefebvre’o. Šiuo ėjimu jis priešinosi pokyčiams, priimtiems per Antrąjį Vatikano susirinkimą prieš maždaug 60 metų.
Susiję straipsniai
Atotrūkis nuo Katalikų Bažnyčios dar pagilėjo 1988 m., kai buvo ekskomunikuoti keturi vyskupai, kuriuos M. Lefebvre’as įšventino be apaštališkojo įgaliojimo.
Popiežius Benediktas XVI 2009 m. ekskomuniką panaikino, o popiežius Pranciškus vėliau pareiškė, kad lefevristų kunigai tam tikromis aplinkybėmis gali tuokti poras tradicinėse bažnyčiose. Po šio ėjimo buvo imtasi pastangų visiškai sugrąžinti šią grupę į Bažnyčios glėbį.
Trečiadienį Šveicarijos kaime Ekonėje buvo įšventinti keturi nauji vyskupai, nepaisant popiežiaus raginimų to nedaryti.
Pirmasis įšventinimo veiksmas buvo rankų uždėjimas ant naujųjų vyskupų galvų, kurį atliko ceremonijai vadovavęs monsinjorai Alfonso de Galarreta ir jam talkinęs Bernard’as Fellay.
Po to sekė kiti liturginiai gestai. Vykstant vyskupų įšventinimo šventei, Ekonėje prapliupo liūtis.
Ceremonijoje – Italijos kraštutinės dešinės figūros
Tarp pievoje susirinkusiųjų 20 tūkst. tikinčiųjų buvo ilgametis italų provokatorius Mario Borghezio, aršiai besipriešinantis imigrantams, ir kiti neseniai įkurtos kraštutinės dešinės partijos „Nacionalinė ateitis“ (FN) nariai. M. Borghezio prie šios partijos prisijungė palikęs dešiniojo sparno populistinę partiją „Lega“, kuriai priklauso vicepremjeras ir transporto ministras Matteo Salvini.
„Užtvirtinamos tradicinės vertybės. Atrodė tarsi būčiau Pontidoje“, – sakė 78-erių M. Borghezio, turėdamas galvoje milžiniškus „Lega“ mitingus Šiaurės Italijoje.
M. Borghezio praeityje buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už išpuolius prieš imigrantus ir rasistinius pasisakymus apie pirmąją Italijos vyriausybės juodaodę ministrę Cecile Kyenge.
Politiku neseniai tapęs generolas Roberto Vannacci, aršiai pasisakantis prieš vadinamąją „woke“ (deklaruojančią siekį mažinti socialinę atskirtį – ELTA) kultūrą ir už remigraciją, įkūrė „Nacionalinę ateitį“ atsiskyręs nuo „Lega“, kurioje ėjo partijos vadovo pavaduotojo pareigas ir kuriai atnešė daugiausia balsų per paskutinius Europos Parlamento rinkimus.
Jo naujoji kraštutinės dešinės partija apklausose jau lenkia „Lega“, užsitikrinusi beveik 6 proc. visuomenės palaikymą, palyginti su šiek tiek daugiau nei 5 proc., kuriuos renka M. Salvini frakcija.
Nepaisant dabartinių nesutarimų su dešiniųjų pažiūrų premjere Giorgia Meloni, dėl kurių abu atmetė galimybę FN prisijungti prie jos centro dešiniųjų koalicijos, manoma, kad R. Vannacci turės lemiamą įtaką per kitus visuotinius rinkimus ir užtikrins, jog ji grįžtų į valdžią. Rinkimai šiuo metu numatyti kitų metų rugsėjo–spalio mėnesiais.
Lefevristų įšventinime pats R. Vannacci nedalyvavo, tačiau jis žinomas kaip aršus žmogaus gyvybės vertės nuo pradėjimo gynėjas, turintis labai konservatyvias katalikiškas pažiūras – kaip ir G. Meloni bei M. Salvini.
Italijos neofašistinė neparlamentinė grupė „Forza Nuova“, kurios kai kurie nariai trečiadienio ceremonijoje dalyvavo, pareiškė, kad lefevristai buvo diskriminuojami, tačiau istorija parodys, jog jie buvo teisūs.
„Tradicionalizmo keliami klausimai vis dar neišspręsti, o šv. Pijaus X draugija, likdama nuosekli, rizikuoja būti diskriminuojama... tačiau istorija parodys, kad jie buvo teisūs“, – sakė „Forza Nuova“ lyderis Roberto Fiore.
Lefevristai griežtai laikosi religinių tradicijų, tačiau taip pat naudojasi technologinėmis naujovėmis.
Nors vyskupų įšventinimo Mišios Ekone prasidėjo 8:30 val., „YouTube“ transliacijos metu pasirodė QR kodas aukoms rinkti – tiems, kurie norėjo prisidėti, nors liturginiame renginyje fiziškai nedalyvavo, teigė šventės transliaciją internete vedę prelatai.
Šventėje dalyvavo ir du 1988 m. ekskomunikuoti lefevristų vyskupai.
Ceremonija truko penkias valandas.
Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“ šiai schizmai trečiadienį didelio dėmesio neskyrė. Pirmiausia buvo rašoma apie padėtį Venesueloje, o lefevristų atskilimas paminėtas tik trumpame straipsnyje trečiajame puslapyje. Pirmajame apie tai neužsimenama.
Nors vėliau trečiadienį oficialaus pranešimo apie ekskomuniką ir schizmą Vatikanas nepaskelbė, ketvirtadienį ryte portale „Vatican News“ pasirodė straipsnis pavadinimu „Lefebvre'o schizma po 38 metų pasikartojo“.