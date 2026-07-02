Nelaimė Vokietijoje: per gaisrą ligoninėje du žmonės žuvo, daugiau nei 30 buvo sužeista

Liudvigslusto-Parchimo rajono atstovė spaudai naujienų agentūrai „dpa“ pranešė, kad abu žuvusieji buvo ligoninės pacientai.
Policija nurodė, kad sužeistųjų skaičius viršija 30, nors rajono atstovė spaudai teigė, kad nė vienas iš jų rimtų sužalojimų nepatyrė.
Preliminariais duomenimis, gaisras kilo vienoje iš palatų. Kol kas nėra aišku, ar abu žuvusieji buvo toje pačioje patalpoje.
Susiję straipsniai
Pasak valdžios institucijų, apie 4:30 val. ryto (2:30 val. Grinvičo laiku) užsidegė ligoninės stogo konstrukcija. Atvykus gelbėjimo tarnyboms, iš pastato buvo evakuoti pacientai ir personalas.
Kol kas neaišku, kiek žmonių buvo išvesta iš ligoninės.
Iki ryto nuo penkiaaukščio pastato stogo kilo liepsnos ir dūmai. Lauke priešais ligoninę apsigaubę gelbėtojų antklodėmis ant žolės sėdėjo žmonės.
Vienus pacientus per ligoninės teritoriją vežė darbuotojai, kiti galėjo patys lėtai išeiti. Dar kiti laukė vežimėliuose arba ant suoliukų prie klinikos. Daugelis buvo pečius apsigaubę rankšluosčiais.
Ligoninės interneto svetainėje nurodoma, kad šioje įstaigoje yra 160 lovų. Tai vienintelė ligoninė Liudvigsluste, teikianti pagrindinę ir įprastinę medicininę pagalbą šio regiono gyventojams.