Po skubaus JAV senatoriaus M. McConnello išgabenimo į ligoninę – naujos detalės

Pranešama, kad buvęs Senato daugumos lyderis, kuris po dabartinės kadencijos baigs darbą 2026 m. sausį, prarado sąmonę savo namuose Vašingtone birželio 14 d. 8.36 val. ryto. Tuo metu dispečeris išsiuntė skubios pagalbos automobilį su pažangia gyvybės palaikymo įranga.
Žurnalistė Desiree Townsend socialiniame tinkle „X“ paviešino, kaip teigiama, skubios pagalbos dispečerio skambučio įrašą. Vis dėlto jo autentiškumas nebuvo nepriklausomai patvirtintas.
M. McConnello biuras situacijos nekomentavo, o tą pačią dieną vienas atstovas tik nurodė, kad senatorius „gauna puikią priežiūrą“, nepateikdamas papildomų detalių.
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Birželio 22 d. jo biuras išplatino pranešimą, kuriame teigta, kad M. McConnellas „glaudžiai dirba su personalu dėl Senato reikalų ir Kentukio klausimų, kol tęsia gydymąsi“. Šį antradienį vienas darbuotojų taip pat nurodė, kad senatorius sveiksta ir dirba su komanda.
Vis dėlto jo biuras nepateikė informacijos apie tikslią būklę ar prognozes, taip pat nepatvirtino, ar jis vis dar yra ligoninėje. Senato daugumos lyderis Johnas Thune birželio 15 d. sakė, kad M. McConnellas „aiškiai seka, kas vyksta. Jis stebi tai, ką mes darome šią savaitę čia. Labai atidžiai“.
Tai buvo jau antras jo sveikatos sušlubavimas šiais metais. Vasario mėnesį jis aštuonias dienas praleido ligoninėje dėl į gripą panašių simptomų.
Per pastaruosius trejus metus M. McConnello sveikata, kaip teigiama, ženkliai pablogėjo. 2023 m. kovą jis parkrito per vakarienės renginį Vašingtono „Waldorf Astoria“ viešbutyje, patyrė šonkaulio lūžį ir smegenų sukrėtimą.
Tų pačių metų liepą jis patyrė dar vieną kritimą, o viešuose pasirodymuose dukart buvo sustingęs kalbos viduryje po 20–30 sekundžių, tarsi praradęs ryšį su aplinka. JAV Kapitolijaus gydytojas vėliau teigė, kad M. McConnellas nepatyrė priepuolio, insulto ar judėjimo sutrikimo, o greičiausiai buvo patyrė dehidrataciją arba jautė ankstesnio smegenų sukrėtimo pasekmes.
2024 m. gruodį jis vėl parkrito per Senato respublikonų pietus, patyrė riešo patempimą ir veido įdrėskimą. 2025 m. spalį jis taip pat suklupo ir nukrito Senato pastate, kai ėjo padedamas padėjėjo, o tuo metu žurnalistas jam uždavinėjo klausimus.
Teigiama, kad M. McConnellas ketina likti Senate iki kadencijos pabaigos, nors dėl sveikatos būklės raginama trauktis anksčiau. Tekste taip pat rašoma, kad jo sprendimas nepasitraukti sulaukė kai kurių Respublikonų partijos kolegų ir kritikos.
Parengta pagal „Newrepublic“ inf.
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