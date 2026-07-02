Apėmė nerimas? V. Putinas priėmė iškalbingą sprendimą dėl savo apsaugos

FSO yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą.
Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais.
Nepriklausomas naujienų portalas „Verstka“, remdamasis Rusijos teisės aktų portale paskelbtu projektu, birželio pabaigoje pranešė, kad šiuo dekretu, kuris turėjo įsigalioti liepos 1 d., maksimalus centrinio aparato karinio ir civilinio personalo skaičius centriniame aparate padidinamas nuo 785 iki 812.
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Manoma, kad be šio administracinio branduolio, kuris sudaro FSO pagrindą, tarnyboje dirba dešimtys tūkstančių pareigūnų ir karių, atsakingų už valstybės turto ir aukšto rango pareigūnų apsaugą.
Jų pagrindinė pareiga – saugoti prezidentą, jo šeimą ir ministrą pirmininką, tačiau jų kompetencija taip pat apima Kremliaus, parlamento (Valstybės Dūmos) ir dešimčių gerai įtvirtintų prezidento rezidencijų apsaugą.
Vienas iš specializuotų FSO padalinių – Specialioji ryšių tarnyba (Specsviaz) – prižiūri su V. Putinu siejam branduolinį lagaminėlį, o jo tiesioginę fizinę apsaugą užtikrina kitas FSO padalinys – Prezidento apsaugos tarnyba.
Prezidentinė paranoja
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Pirmasis dekretas, kuriuo buvo nustatyta viršutinė centrinės FSO tarnybos darbuotojų skaičiaus riba, buvo priimtas 2004 m., kai šis skaičius buvo apribotas iki 600.
Nuo to laiko jis buvo kelis kartus didinamas ir 2010 m., tuometinio prezidento Dmitrijaus Medvedevo kadencijos metu, pasiekė 725. Po to šis skaičius beveik 13 metų išliko nepakitęs, kol 2022 m. pabaigoje V. Putinas jį padidino iki 760.
Nuo to laiko, kai prasidėjo plataus masto invazija, V. Putinas dar tris kartus padidino darbuotojų skaičių, o pagal naujausią dekretą centrinio aparato darbuotojų skaičius išaugo nuo 725 iki 812 arba maždaug 12 proc.
Kaip pažymėjo „Verstka“, iki šiol visi šie pokyčiai įsigaliodavo metų pradžioje arba pabaigoje – tai pirmasis karo metu vykdomas plėtros etapas, kuris įgyvendinamas metų viduryje.
Pastaraisiais mėnesiais Rusijos ir tarptautinė žiniasklaida pranešė, kad V. Putinas, atrodo, vis labiau nerimauja dėl savo asmeninio saugumo.
Gegužę Vakarų žiniasklaidos priemonės paskelbė Europos žvalgybos tarnybų vertinimą, kuriame teigiama, kad V. Putinas bijojo pasikėsinimo į jo gyvybę ir valstybės perversmo, todėl buvo žymiai sugriežtintos saugumo priemonės.
Remiantis šiais pranešimais, V. Putino aplinkoje dirbantiems darbuotojams uždrausta naudotis mobiliaisiais telefonais, o prieš susitikdami su juo jie privalo užsidėti medicinines kaukes ir nusiimti rankinius laikrodžius.
FSO taip pat smarkiai apribojo V. Putino kelionių grafiką, todėl jis dažniau laiką leidžia saugiuose objektuose, o jo kelionės į užsienį vyksta naudojant akivaizdžiai sustiprintas saugumo priemones.
Pranešama, kad gegužės mėnesį vykusio vizito į Kazachstaną metu jo automobilių koloną lydėjo šarvuotasis automobilis, sraigtasparnis ir transporto priemonė, aprūpinta elektroninės kovos sistema galimoms grėsmėms neutralizuoti.
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