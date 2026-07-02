Tragedija Tailande: 11-metis sunkvežimiu įvažiavo į procesiją, žuvo devyni vienuoliai

Incidentas įvyko, kai šiaurės rytų Mukdahano provincijoje 35 vienuolių ir penkių pasauliečių grupė piligriminės kelionės metu ėjo pakele. Vienas iš šių vienuolių pasakojo matęs artėjantį berniuko vairuojamą pikapą ir tuo metu giedojęs meditacijos mantrą.
„Tada sunkvežimis staiga visu greičiu rėžėsi į mus, Laimei, aš ir dar vienas vienuolis laiku iššokome iš kelio“, – pasakojo vienuolis Phra Sompongas. Jo teigimu, pirmieji devyni vienuoliai voroje išgyveno, bet kiti buvo smūgio išsviesti į orą.
Policija pranešė, kad penki vienuoliai mirė įvykio vietoje, o dar trys – ligoninėje. Mukdahano provincijos biuras vėliau paskelbė apie devintojo vienuolio mirtį.
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Budistų vienuoliai Tailande yra labai gerbiami, jiems patikėta saugoti ir perduoti Budos mokymus. Jie dažnai rengia viešas procesijas ir priima geros valios išmaldą iš paprastų tailandiečių.
Policija teigė, kad berniukas be leidimo paėmė tėvų pikapą, nesuvaldė transporto priemonės ir rėžėsiu į vienuolius.
„Įtariamasis yra vaikas. Transporto priemonė buvo nuvežta teismo medicinos ekspertizei, kad būtų nustatyta priežastis“, – žurnalistams sakė Mukdahano provincijos policijos vadas generolas majoras Pairoj Thaiphutsa.
„Paprašėme vaiko tėvų atvykti, kad galėtume nustatyti, kas atsakingas už vaiko priežiūrą, ir tęsti teisinį procesą“, – pridūrė jis.
Tailande jaunesniems nei 12 metų vaikams netaikoma baudžiamoji atsakomybė.
Mirtinos eismo nelaimės šalyje dažnos, Tailandas turi vieną blogiausių kelių eismo saugumo rodiklių pasaulyje, prie to prisideda greičio viršijimas, vairavimas išgėrus ir silpna teisėsauga.