Venesueloje – neįtikėtina gelbėjimo operacija: vyras po griuvėsiais praleido aštuonias dienas

43 metų Hernanas Gilas buvo palaidotas po septynių aukštų pastatu Katijos La Maro mieste, pakrantės rajone nelaimės nuniokotoje La Gvairos valstijoje.
Po trijų dienų kruopštaus kasimo H. Gilas buvo išneštas ant neštuvų, gelbėtojai džiūgavo ir glėbesčiavosi. Jis buvo įkeltas į laukusį greitosios pagalbos automobilį ir išvežtas.
Operacijoje dalyvavo gelbėtojai iš septynių šalių: Venesuelos, Čilės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Portugalijos, Kosta Rikos, Salvadoro ir Meksikos.
Venesueloje tęsiasi tvarkymo darbai: JAV didina finansinę paramą iki 300 mln. dolerių.
Paskutiniame etape du gelbėtojai kasėsi trijų metrų tunelyje, iškastame, kad jį ištrauktų, o apie 30 žmonių nenuilstamai dirbo pastato automobilių stovėjimo aikštelėje, šalindami nuolaužas.
Gelbėtojai naudojo perforatorių, kad pralaužtų metalinę plokštę, prieš tai įspėję, kad gali sugriūti gretimas pastatas.
Per visą operaciją jie davė H. Gilui vandens ir įrengė vamzdelį, per kurį tiekė jam orą.
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„Taip sunku dar niekada nebuvo. Nežinau, ar kada nors anksčiau buvo tokia ilga gelbėjimo operacija“, – įvykio vietoje teigė vienas gelbėtojas, pageidavęs likti anonimu.
Venesuelos Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas trečiadienį pranešė, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 2295, daugiau nei 11 tūkst. žmonių buvo sužeisti per 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimus, supurčiusius Venesuelą birželio 24 dieną.