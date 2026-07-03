A. Lukašenkos sūnus Nikolajus gavo Pekino universiteto diplomą

Jis šiame universitete mokėsi pagal bendrą Baltarusijos ir Kinijos programą „Biotechnologijos“.
Diplomų įteikimo ceremonijoje dalyvavo pats A. Lukašenka. Baltarusijos diktatorius taip pat surengė pokalbį su universiteto vadovybe, susitikime dalyvavo ir Nikolajus.
A. Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija norėtų plėtoti šias programas ir tikisi praktinio pritaikymo, o Pekino universiteto absolventai turėtų dirbti Baltarusijoje, glaudžiai bendradarbiaudami su Kinijos įmonėmis, gaminti vaistus vėžiui gydyti.
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Pasak politikos analitiko iš nepriklausomos Baltarusijos naujienų agentūros „Pozirk“ Aleksandro Klaskovskio, labai tikėtina, kad visa mokymo programa buvo sukurta atsižvelgiant į Nikolajų.
Jo manymu, neatsitiktinai 2022 m., kai A. Lukašenkos sūnus įstojo į universitetą, atsirado labiausiai jo pomėgius atitikusi nauja specialybė – bioinžinerija ir bioinformatika, .
„Nepriklausoma žiniasklaida pranešė, kad universitete specialiai dėl Nikolajaus buvo suburta olimpiadų nugalėtojų grupė. Be to, ne kiekvienam studentui pasiseka gauti padidintą stipendiją iš tėvo, kaip Nikolajui“, – „Belsat“ parašė A. Klaskovskis.
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A. Lukašenka birželio 29 d. su vizitu lankėsi Kinijoje, susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu.