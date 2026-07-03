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D. Trumpas vėl rėžė stipriai: JAV būtų absurdiška tęsti santykius su NATO

2026 m. liepos 3 d. 07:19
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Ketvirtadienį, likus mažiau nei savaitei iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos Valstijoms būtų absurdiška tęsti vienpusius santykius su NATO.
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Savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas parašė, kad „jų nebuvo su mumis!!!“ ir kad Vašingtono santykiai su NATO „nėra abipusiai“.
D. Trumpas ne kartą kritikavo sąjungininkes Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad sąjungininkės nepadėjo Amerikai, apribojusios JAV pajėgų prieigą prie savo bazių.
D. Trumpas taip pat tvirtina norintis, kad Europa prisiimtų vadovaujantį vaidmenį gynybos srityje. Vašingtonas jau ėmėsi veiksmų mažinti savo įsipareigojimus.
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D. Trumpas vėl rėžė stipriai: JAV būtų absurdiška tęsti santykius su NATO

D. Trumpas vėl rėžė stipriai: JAV būtų absurdiška tęsti santykius su NATO

Ketvirtadienį jo įraše „Truth Social“ buvo pateikta diagrama, kurioje parodytos NATO išlaidos, Jungtinės Valstijos investuoja daug daugiau nei kelios kitos valstybės narės.
D. Trumpo spaudžiami NATO lyderiai pernai vykusiame susitikime susitarė iki 2035 m. padidinti gynybai skirtas išlaidas iki penkių procentų bendrojo vidaus produkto.
NATO viršūnių susitikimas, kuriame dalyvaus 32 valstybės narės, vyks liepos 7–8 d. Turkijos sostinėje.
1949 m. įkurtas Aljansas tapo JAV vadovaujama gynybos jėga, palaikančia stabilumą Europoje, atgrasiusia Sovietų Sąjungą ir įtvirtinusią Vašingtoną, kaip pasaulinę galybę ateinantiems dešimtmečiams.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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