Dėl Kaliningrado srities – neeilinis V. Putino susitikimas su Saugumo taryba

Renginys vyko trečiadienį, nors paprastai tokius posėdžius prezidentas rengia penktadieniais. Oficialiai tema buvo įvardyti socialiniai klausimai, tačiau būtent šis regionas laikomas galimu konfrontacijos centru galimo konflikto su NATO šalimis atveju.
Posėdžio pradžioje V. Putinas pareiškė, kad susitikimas bus skirtas regiono socialinei ir ekonominei plėtrai.
„Pradėsime būtent nuo socialinių klausimų, socialinės politikos“, – pridūrė Kremliaus vadovas ir perdavė žodį vicepremjerei Tatjanai Golikovai.
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Posėdis nuo įprastų Saugumo tarybos pasitarimų skyrėsi ne tik savaitės diena, bet ir tuo, kad jis vyko gyvai. Paprastai V. Putinas Saugumo tarybos posėdžius rengia vaizdo ryšiu.
Ankstesnis posėdis taip pat vyko ne penktadienį, o ketvirtadienį. V. Penktadienį Putinas savo rezidencijoje Valdajuje susitiko su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka.
Kaliningrado sritis laikoma vienu iš galimų konfrontacijos centrų, jei kiltų karinis konfliktas tarp Rusijos ir NATO šalių.
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Būtent situacija šiame regione buvo nagrinėjama kaip galima Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis priežastis karino žaidimuose, kuriuos vasarį surengė Vokietijos laikraštis „Die Welt“ kartu su Vokietijos kariuomenės Helmut Schmidt universiteto Karinių žaidimų centru.
Pats V. Putinas gegužės pabaigoje taip pat paminėjo Kaliningradą konfrontacijos su NATO kontekste, pabrėždamas, kad Rusija turi priemonių sunaikinti bet ką, kas bandytų pulti Rusijos eksklavą.
Kremliaus vadovas taip atsakė į klausimą apie Lietuvos užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pareiškimus, kuriuose jis teigė, kad NATO turėtų parodyti Maskvai, jog yra pajėgi prasiveržti į Kaliningradą.
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