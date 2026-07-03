Irane – pasiruošimas pompastiškoms A. Khamenei laidotuvėms

Tikimasi, kad šeštadienį vyksiančioje oficialioje Ali Khamenei pagerbimo ceremonijoje dalyvaus milijonai žmonių ir būrys garbingų asmenų iš užsienio. Teherano vyriausiasis derybininkas paragino žmonės masiškai dalyvauti ceremonijose ir sakė, jog tai būtų kerštas už jo mirtį.
Nuotraukose matyti gedintys žmonės, nešantys Irano vėliava uždengtą A. Khamenei karstą į didžiulį kompleksą Teherane, vieną svarbiausių Islamo respublikos ceremonijų vietų.
Kitose nuotraukose matyti juodai apsirengusios minios, dalyvaujančios ceremonijoje prieš laidotuves, ir karstas, padėtas raudonų gėlių ir ore kabančių baltų drugelių fone.
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Pasirengimas A. Khamenei viešoms laidotuvėms, iš pradžių atidėtoms karo įkarštyje, vyksta Iranui ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms laikantis trapių paliaubų ir pasirašius pirminį susitarimą užbaigti konfliktą.
Pakistanas, pagrindinis tarpininkas JAV ir Irano derybose, pranešė, kad ceremonijoje dalyvaus ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas. Kinija, Afganistanas ir Irano kaimynės Kaukazo regione taip pat atsiųs savo atstovus.
Ketvirtadienį darbininkai ruošė Didžiąją Mosalą, o saugumo komandos stabdė pravažiuojančius automobilius, smalsiems praeiviams stebint.
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„Sodiname gėles ir laistome krūmus atsisveikinimo su mūsų kankiniu vadovu ceremonijai“, – sakė darbininkas Hosseinas Moghadassi, prisidengęs nuo karščio kepure ir šaliku.
„Žmonės atvyks iš viso Irano. Bus didžiulės minios“, – pridūrė jis.
Vyriausiasis Teherano derybininkas ir Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas ketvirtadienį paragino „visus Irano žmones (...) įrašyti šlovingą puslapį islamiškojo Irano istorijoje savo dalyvavimu“ laidotuvių ceremonijose.
„Tautos keršto šauksmas turi skambėti viso pasaulio ausyse“, – pridūrė jis.
A. Khamenei, daugelio šiitų dvasinis lyderis, buvo nužudytas vasario 28 d., pirmąją karo dieną, savo rezidencijoje Irano sostinės centre. Jam buvo 86-eri.
Jo palaikai tris dienas gulės Didžiojoje Mosaloje, papuoštoje plakatais su A. Khamenei atvaizdais ir citatomis.
Taip pat bus pagerbti jo nužudytų giminaičių palaikai.
Pasak pareigūnų, ceremonijose turėtų dalyvauti nuo 15 mln. iki 20 mln. gedinčiųjų, todėl tai būtų didžiausios valstybinės laidotuvės šalies istorijoje. M. B. Ghalibafas tai pavadino „viena reikšmingiausių akimirkų“ Irano istorijoje.
Teheranas, taip pat šventieji Kumo ir Mešhedo miestai, kuriuose vyks vėlesni laidotuvių ceremonijų etapai, renginių metu paskelbs valstybines šventes.
Valdžia nurodė nuo šeštadienio iki pirmadienio uždaryti viešąsias ir privačias įstaigas Teherane, o dėl eismo apribojimų didelė miesto centro dalis bus neprieinama privačioms transporto priemonėms.
Oro erdvė virš Teherano iš dalies uždaryta nuo penktadienio, o pirmadienį bus visiškai uždaryta.
Po ceremonijų Teherane A. Khamenei kūnas bus perkeltas į šventuosius Irako miestus Nadžafą ir Kerbelą, liepos 9 d. jis bus palaidotas Imamo Rezos šventovėje šiaurės rytiniame Mešhedo mieste, jo gimtinėje.
Kol kas nežinoma, ar A. Khamenei sūnus ir įpėdinis Mojtaba, viešumoje nesirodęs nuo tada, kai tapo aukščiausiuoju lyderiu, dalyvaus pagrindinėje ceremonijoje Teherane.
Tikimasi, kad laidotuvėse dalyvaus atstovai iš maždaug 30 šalių, žmonės atvyks iš kaimyninių Irako, Afganistano ir Pakistano.
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